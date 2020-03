18-latek najmłodszą ofiarą koronawirusa w UK. Liczba zarażonych na Wyspach wzrosła do 5 683

Ministerstwo Zdrowia podało, że całkowita liczba zachorowań wsrosła do 5 683.

W Anglii 37 osób w wieku od 18 do 102 lat zmarło w wyniku zarażenia koronawirusem, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 281, z kolei zakażonych do 5 683.

W ciągu jednego dnia liczba zakażonych koronawirusem osób w Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 665 osób do 5 683 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najmłodszą ofiarą śmiertelną, która zmarła w wyniku choroby jest 18-latek.

Z kolei liczba ofiar śmiertelnych na Wyspach wzrosła w ciągu dnia o 48 osób do 281. W samej Anglii zmarło w tym czasie 37 osób, podnosząc liczbę ofiar w rejonie do 257. Z kolei w Walii w ciągu doby zmarło 12 osób, a w Szkocji 3 osoby.

Najmłodszą ofiarą epidemii jest 18-latek a najstarszą 102-latek. NHS poinformowało, że wszystkie osoby znajdowały się w grupie ryzyka i miały problemy zdrowotne. Jak podało „The Sun” – 18-letni chłopiec pochodził najprawdopodobniej z Coventry.

Na konferencji prasowej w niedzielę Boris Johnson powiedział, że rząd jest gotowy na wprowadzenie surowych restrykcji, aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, jeśli mieszkańcy Wysp nie zastosują się do obecnych wytycznych dotyczących dystansu społecznego i samoizolacji.

Niestety wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii ignoruje apele rządu o tym, aby pozostać w domach i udało się tłumnie do parków i na plaże w ten weekend. W związku z dużą liczbą spacerowiczów, w niedzielę podjęto decyzje o zamknięciu wszystkich parków w Londynie.

