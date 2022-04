16 400 obywateli Ukrainy przybyło do Wielkiej Brytanii w ramach specjalnego systemu wizowego. To dużo czy mało?

Fot. Getty

Z oficjalnych danych rządowych wynika, że w okresie od końca lutego do poniedziałku 11 kwietnia na Wyspy przyjechało około 16 400 Ukraińców. Przeważająca część uchodźców, bo aż 13 200, przybyła do Wielkiej Brytanii w ramach uproszczonego systemu wizowego dla osób, które mają już w UK kogoś z rodziny. Z kolei około 3200 Ukraińców przyjechało do Wielkiej Brytanii w ramach specjalnego programu sponsorskiego Homes for Ukraine. Dodatkowo, jak wynika z danych Departamentu ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności, a także z danych Ministerstwa spraw wewnętrznych, do czwartku 14 kwietnia około 94 700 Ukraińców złożyło wnioski o wydanie wizy w ramach jednego z programów wizowych, z czego około 56 500 osób wizy już otrzymało.