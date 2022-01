15-kilometrowe kolejki do portu w Dover. Kierowcy winią nowe kontrole związane z Brexitem

fot. Twitter

Kierowcy ciężarówek, którzy utknęli w 15-kilometrowej kolejce do portu w Dover, mówią, że przyczyną problemów są nowe kontrole związane z Brexitem. Zaapelowano do brytyjskiego rządu, aby podjął rozmowy z UE na temat złagodzenia dalszych kontroli, które mają wejść w 2022 roku i które spowodują „katastrofalne” zakłócenia w handlu.

Po tym, jak w styczniu weszły nowe deklaracje celne w ramach nowego rządowego systemu przemieszczania się pojazdów towarowych (Goods Vehicle Movement Service - GVMS) i inne dokumenty eksportowe, każdemu kierowcy w Dover zajmuje przejście przez kontrolę od 15 do 20 minut.

- To całkowicie przez Brexit – nie można winić niczego innego poza Brexitem – powiedział jeden z kierowców, który musiał odwołać niektóre dostawy ze względu na gigantyczne kolejki i opóźnienia.

9km growing queue at the moment ..anything on your TV over there? pic.twitter.com/oRwg6UiHlG — Michael M. (@vivamjm) January 20, 2022

Gigantyczne kolejki w Dover przez nowe deklaracje celne

Zirytowani kierowcy ciężarówek skarżyli się, że czekali w kolejce nawet osiem godzin, aby przejść przez kontrolę, gdyż pracownicy kontroli granicznej sprawdzający kierowców zmagają się z nowymi deklaracjami celnymi i formularzami dotyczącymi reguł pochodzenia.

- Ludzie zmierzą się z GVMS i nową papierkową robotą w nadchodzących tygodniach. Ale nawet jeśli nie potrwa to długo, kontrole i tak wymagają czasu. Dlatego kolejki na pewno się pogorszą, gdy w przyszłym miesiącu wzrośnie ruch – powiedział jeden z kierowców.

Ogrom biurokracji

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienie o jeszcze dłuższych kolejkach do 30 km zarówno w Calais jak i Dover. Wczoraj jedna osoba zapytała na Twitterze: „Czy dobrze usłyszałem, że od 1 stycznia w Dover prawie codziennie jest kolejka samochodów ciężarowych na 17 mil?”. Wśród odpowiedzi jedna należała do pracownika w Dover: „Dobrze, a 30-kilometrowe kolejki w Calais. Jestem doradcą celnym w Dover i to jest absolutna rzeź. Ogrom biurokracji jest zaskakujący, a zamieszanie rośnie każdego dnia z powodu sprzecznych wskazówek z gov.uk i PortHealth. Ale robimy, co w naszej mocy”.

And this queue can take a few hours up to check in - 10-20 mins per truck . Paperwork processed by ferry staff acting as customs agents pic.twitter.com/tnofKsskrr — ciaran the euro courier (@vanmaneuro) January 21, 2022

Zdjęcia gigantycznych kolejek do portu w Dover

Kilku kierowców ciężarówek opublikowało zdjęcia gigantycznych kolejek, w których stoją kilka dni z rzędu. Jeden opublikował nagranie, na którym samochód przejeżdżał obok pozornie niekończącej się kolejki i napisał: „Oto kolejki do Dover: kto by pomyślał, że przetworzenie dokumentów eksportowych na granicy spowoduje takie opóźnienia”.

Istnieje obawa, że problem związany z opóźnieniami jeszcze się pogłębi pod koniec września, kiedy wejdzie w życie nowy system unijny Entry/Exit System (EES). Będzie on dotyczył wymogu przeprowadzenia kontroli biometrycznych pasażerów z krajów spoza UE.