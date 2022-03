14 marca obchodzimy Commonwealth Day - czy Brytyjczycy świętują Dzień Wspólnoty?

Dziś, 14 marca 2022 roku w Wielkiej Brytanii obchodzimy Commonwealth Day. Jest to coroczne święto krajów należących do Wspólnoty Narodów, czyli właśnie Commonwealth lub Commonwealth of Nations. Czym ono w zasadzie jest? W jaki sposób się go "świętuje"? Co warto o nim widzieć?

Commonwealth Day, znane wcześniej jako Empire Day, obchodzone jest od 1977 roku, zwykle w drugi poniedziałek marca. Zasadniczo nie ma jednego, uniwersalnego sposobu obchodzenia tego święta w krajach, które są członkami Wspólnoty Narodów. Wiele państw podczas obchodów Dnia Wspólnoty odwołuje się do swoich własnych tradycji. Warto również wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to jakaś wyjątkowo celebrowana okazja, szczególnie w innych krajach, niż UK. Dzień ten nie jest świętem państwowym w większości krajów i ludzie zwykle nie mają o nim nawet pojęcia! Co ciekawe, Commonwealth Day jest świętem państwowym na Gibraltarze, ale jest obchodzone w innym dniu.

Jak obchodzony jest Commonwealth Day?

Początki Dnia Imperium (Empire Day) sięgają aż 1897 roku i w swoich założeniach miał to być dzień, który miałby „przypominać dzieciom, że stanowią część Imperium Brytyjskiego”. Niedługo potem, bo w 1898 rok Kanadyjka Clementina Trenholme wprowadziła Empire Day do szkół w Ontario. Świętowano go w ostatni dzień nauki w placówkach edukacyjnych, dzień przed urodzinami królowej Wiktorii (24 maja).

W jaki sposób Commonwealth Day obchodzi się w Wielkiej Brytanii? Przed budynkami użyteczności publicznej wywieszane są brytyjskie flagi (Union Jack), a przed budynkiem Parlamentu Szkockiego powiewa flagą Wspólnoty Narodów. Królowa i inni członkowie rodziny królewskiej biorą udział w specjalnym nabożeństwie międzywyznaniowym w Opactwie Westminsterskim, po którym odbywa się przyjęcie zorganizowane przez Sekretarza Generalnego Wspólnoty Narodów (obecnie jest nią Patricia Scotland).

Skąd wzięła się ta tradycja?

Następnie, przed przy Commonwealth Memorial Gates w Londynie przez Sekretarza Generalnego Wspólnoty składany jest wieniec, który ma upamiętnić poświęcenie żołnierzy Wspólnoty. Tegorocznym tematem Commonwealth Day jest motto "Delivering a Common Future".

W 2022 roku Elżbieta II jednak nie weźmie udziału w mszy Opactwie Westminsterskim. "Po omówieniu ustaleń z domem królewskim królowa poprosiła księcia Walii o reprezentowanie Jej Królewskiej Mości w służbie Wspólnoty Narodów w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek" - czytamy w oficjalnym komentarzu rzecznika Pałacu Buckingham.