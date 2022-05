14-letni chłopiec zgwałcony w publicznej toalecie przy molo w Bournemouth. Aresztowano 51-letniego mężczyznę

Fot. Getty

Do poważnego incydentu doszło w zeszły weekend w Bournemouth, gdzie w publicznej toalecie zgwałcony został 14-letni chłopiec. Funkcjonariusze aresztowali już w tej sprawie 51-letniego mężczyznę.

Służby ratunkowe zostały wezwane w okolice molo w Bournemouth w sobotę nad ranem, około godz. 8:30. To właśnie tam, w publicznej toalecie, miało dojść do gwałtu na 14-letnim chłopcu. Funkcjonariusze aresztowali w tej sprawie 51-letniego mężczyznę, mieszkańca Bournemouth. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć teraz ofiarę, a rodzina chłopca jest w sprawie na bieżąco informowana. Prowadzimy w tej sprawie szczegółowe dochodzenie i dokonujemy przesłuchań [świadków] – poinformował nadkomisarz Ross Graham z Bournemouth CID.

Policja w Bournemouth zintensyfikuje patrole w rejonie nadmorskim

Bournemouth to popularny kurort wakacyjny w hrabstwie Dorset, położony ok. 200 km na południowy – zachód od Londynu, dlatego policja bardzo poważnie traktuje ostatni incydent, do jakiego doszło przy nadmorskim molo. Funkcjonariusze zapowiedzieli zintensyfikowanie patroli, by każdy czuł się w mieście bezpiecznie. - Kontynuujemy współpracę z BCP Council i innymi agencjami partnerskimi, aby być bardziej widocznymi w okolicy wybrzeża. Będziemy prowadzić wzmożone patrole przez resztę wiosny i lata. (…) O pomoc można również zwrócić się do ratowników i personelu RNLI, którego wieże ratownicze służą jako bezpieczne miejsce do rozwiązywania problemów – zaznaczył nadinspektor Darren Harris z BCP Local Policing Area.