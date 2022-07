13-letni uczeń podejrzany o przemoc seksualną względem trzech kobiet. Thames Valley Police aresztowała nastolatka

Fot. Getty

Funkcjonariusze Thames Valley Police potwierdzili, że w dniu wczorajszym dokonali aresztowania 13-letniego chłopca. Nastolatek jest podejrzewany o napaść seksualną na trzy kobiety w ciągu zaledwie dwóch dni.

Do incydentów napastowania seksualnego miało dojść w dniach 5 i 6 lipca w okolicy South Hill Park w Bracknell, w hrabstwie Berkshire. „W wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez policję Thames Valley, aresztowano chłopca, któremu postawiono zarzut napaści na tle seksualnym. Trzynastolatek pozostaje na razie w areszcie policyjnym. Jego aresztowanie ma związek z napaściami na tle seksualnym, które miały miejsce w South Hill Park w Bracknell, w dniach 5 i 6 lipca. Zaatakowane zostały nastolatka i dwie kobiety w wieku 20. Były to trzy oddzielne incydenty, a do ataku doszło przez ubranie” - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez lokalną policję.

Po doniesieniach o przypadkach molestowania seksualnego i aresztowaniu 13-letniego chłopca, policja zwiększyła patrole w okolicy parku.

