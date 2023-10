Styl życia 1200 funtów kary dla wędkarzy

Dwóch mężczyzn z Nottinghamshire musi zapłacić 1200 funtów kary za nielegalne łowienie ryb. Kary dla wędkarzy za łowienie ryb bez licencji w zamkniętym sezonie są wysokie.

Pod koniec września Environment Agency wniosła sprawy związane z nielegalnym połowem ryb przez dwóch mężczyzn do sądu w Nottinghamshire. Kary dla wędkarzy są zróżnicowane, a mianowicie jeden z nich musi zapłacić 751 funtów, a drugi 443 funty.

Kary dla wędkarzy z Nottinghamshire

21-letni Scott Foulds został uznany winnym łowienia ryb bez licencji w Shireoaks w Workshop. Musi zapłacić teraz 443 funty kary. Kwota ta obejmuje grzywnę w wysokości 220 funtów. A także koszty sądowe w wysokości 135 funtów i dodatkową opłatę w wysokości 88 funtów.

Natomiast 32-letni George Hofman został uznany winnym także za łowienie ryb bez licencji w Farndon – River Trant, w Newark. Mężczyzna łowił ryby nie tylko bez licencji, ale także w zamkniętym sezonie. Nakazano mu zapłacić grzywnę w wysokości 220 funtów za każde wykroczenie. Oraz 135 funtów kosztów sądowych i dodatkowe 176 funtów, co dało łączną karę w wysokości 751 funtów.

Licencja wędkarska w UK

Roczna licencja wędkarska kosztuje obecnie od 33 funtów i więcej. Po wydaniu wyroku w sprawie dwóch mężczyzn, wypowiedział się przewodniczący zespołu ds. egzekwowania przepisów dotyczących rybołówstwa w East Midlands z Environment Agency.

– Mamy nadzieję, że kary, jakie otrzymali mężczyźni za nielegalne wędkowanie, odstraszą każdego, kto myśli o złamaniu praw i regulaminów obowiązujących w całej Anglii. Nielegalne łowienie ryb może skutkować karą grzywny w wysokości do 2500 funtów. Przestępcom można również skonfiskować sprzęt wędkarski. Sprawdzamy licencje na wędkowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pieniądze zebrane ze sprzedaży licencji połowowych przeznacza się na ochronę i poprawę zasobów rybnych oraz łowisk z korzyścią dla legalnych wędkarzy – powiedział mężczyzna.

Każda osoba, która ukończyła 13. rok życia i łowi na rzece, kanale lub wodzie stojącej, potrzebuje pozwolenia na wędkowanie. Licencja jednodniowa kosztuje już od 6,60 funtów w górę. A licencja roczna kosztuje od 33 funtów w górę (dostępne są ulgi).

Licencje juniorskie są bezpłatne dla osób w wieku 13–16 lat. Licencje można uzyskać na stronie www.gov.uk/get-a-fishing-licence . A także dzwoniąc do Environment Agency pod numer 0344 800 5386 w godzinach od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku.

