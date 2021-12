12-letni dzieciak-geniusz z Bristolu ma wyższy poziom IQ od Alberta Einsteina

12-letni geniusz z UK uzyskał w teście IQ wynik wyższy, niż sam Albert Einstein. Pochodzący z Bristolu Barnaby Swinburn zdobył 162 punkty, uzyskując maksymalny wynik w teście przeznaczonym dla osób poniżej 18 roku życia.

Słynny naukowiec w porównaniu z nim może pochwalić się wynikiem o dwa punkty niższym. 12-letni Barnaby Swinburn przystąpił do testu przygotowanego przez Mensę, aby "lepiej zrozumieć siebie". Zrobił to w dniu 11 grudnia 2021 roku, niejako w ramach prezentu na gwiazdkę od swoich rodziców. Wynik był z pewnością zaskakujący, bo chłopiec uzyskał aż 162 punkty. To maksymalny wynik w teście dla niepełnoletnich! Chłopiec z Knowle rzecz jasna został z miejsca przyjęty do stowarzyszenia ludzi o wysokiej inteligencji, do którego należeć mogą tylko ci, których iloraz inteligencji znajduje się w górnych 2% populacji.

Na całym świecie jest ich około 145 tysięcy.

Dzieciak-geniusz z Bristolu jest bardziej inteligentny, niż Einstein

"Wiedziałam, że jest bystry" - komentowała w mediach jego matka, Ghislaine Swinburn. "Matematyka jest jego mocną stroną, matematyka i chemia. W przyszłości chce zostać programistą. Już sprawdza jak wyglądają kursy uniwersyteckie i chce dostać się na Oxford".

"Nie zmuszamy go do niczego - wszystkie decyzje podejmował sam. Nie musimy nawet prosić go o odrobienie pracy domowej z matematyki, ponieważ to lubi, więc i tak po prostu to robi" - dodaje pani Swinburn. Dodajmy, że na święta oprócz testu na IQ młody geniusz otrzymał pieniądze, które wydał... na zakup kryptowalut.

Barnaby Swinburn chce zostać programistą i dostać się na Oxford

Warto również dodać, że Barnaby nie jest typem szkolnego kujona, który zajmuje się tylko i wyłącznie nauką. To "absolutny żartowniś" i "klasowy rozśmieszać", jak czytamy. W jego życiu nie liczy się jedynie nauka, bo kocha uprawiać sport.