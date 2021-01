12 lat i wystarczy - Polka opowiada o powrocie z UK do Polski [WIDEO]

Jak podejmuje się decyzję o powrocie z UK do Polski po 12 latach pobytu na emigracji? Zobacz filmik, w którym pani Patrycja opowiada o tym, jak wyglądało to w jej przypadku!

"To była świetna decyzja. Jestem ogromnie zadowolona, że jestem tutaj [w Polsce - przyp.red]. Po 12 latach czuje się tak naprawdę, jakbym w ogóle nie była w Anglii" - czytamy w opisie filmiku na Youtubie, którego bohaterką jest pani Patrycja. Nasza rodaczka spędziła grubo ponad dekadę na Wyspie, ale postanowiła wrócić do kraju. Teraz, po 4 miesiącach pobytu w Polsce opowiada, jak wygląda jej egzystencja w ojczyźnie.

Powrót do Polski po 12 latach emigracji w UK

Jesteście ciekawi jak to wyglądało w jej przypadku? Zapraszamy do obejrzenia filmiku

"Po 12 latach, czuje się tak naprawdę, jakbym w ogóle nie była w Anglii"

