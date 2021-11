12 dzieci przewieziono do szpitala po tym, jak zawalił się sufit w jednej z klas w londyńskiej szkole

fot. London Fire Brigade

W szkole w południowym Londynie zawalił się sufit w jednej z klas, w której akurat odbywały się zajęcia. Do szpitala trafiły dzieci i jedna osoba dorosła.

Do zawalenia się sufitu doszło na drugim piętrze Rosemead Preparatory School przy Thurlow Park Road w Dulwich. Część dzieci uczestniczących w tym czasie w zajęciach zostało rannych i konieczna była ich hospitalizacja.

W szkole zawalił się sufit

Jeszcze nie wiadomo, co doprowadziło do zawalenia się sufitu w londyńskiej szkole. Rzecznik pogotowia poinformował, że w wypadku ucierpiało łącznie 16 osób, z których większość to dzieci i jedna osoba dorosła. Nie podano jeszcze, w jakim stanie są ci, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejsce zdarzenia wysłano też specjalistyczny zespół poszukiwawczo-ratowniczy, który potwierdził, że nikt nie zginął.

Crews have been at the scene of a ceiling collapse at a school in #Dulwich this morning: https://t.co/eznqekOc8mpic.twitter.com/q6jTsDOpjk — London Fire Brigade (@LondonFire) November 15, 2021

Rzecznik policji powiedział, że do wypadku doszło na krótko przed godziną 09:25 rano. W oświadczeniu podano: „Czekamy na aktualizację oceny wszelkich obrażeń. Zamknięto przyległe ulice ze względu na dojazd służb ratunkowych”.

Wiele dzieci trafiło do szpitala

Londyńska straż pożarna podała, że „wiele osób zostało opatrzonych na miejscu ze względu na drobne obrażenia, a wiele dzieci zabrano do szpitala”. Trzy wozy strażackie i 20 strażaków przyjechało z West Norwood i Brixton. Przeprowadzono też testy, aby upewnić się, że nie ma dalszego ryzyka zawalenia się budynku.

Burmistrz Londynu powiedział:

- Jestem w bliskim kontakcie ze służbami ratunkowymi po zawaleniu się sufitu w szkole w południowym Londynie i chcę im podziękować za szybką reakcję. Wiele osób zostało opatrzonych na miejscu ze względu na drobne obrażenia, a wiele dzieci trafiło do szpitala.

Rosemead Preparatory School jest płatną szkołą (pobierającą prawie 5 000 funtów za semestr), do której chodzą dzieci w wieku od przedszkolnego do 11. roku życia. Część szkoły mieści się w budynku na skrzyżowaniu z Lancaster Avenue, który został wybudowany w 1865 roku.