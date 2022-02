108-latka świętuje swoje urodziny - sekretem jej długowieczności jest... wino!

Fot: Facebook Brampton Lodge

Mieszkająca w Warrington (hrabstwo Cheshire) Julia Iverson obchodziła swoje 108. urodziny. Czyni ją to jedną z najstarszych osób żyjących w UK. Co jest sekretem jej długowieczności? Jak dożyła tak sędziwego wieku?

Dziarska stulatka swoje urodziny obchodziła w domu opieki, w którym przebywa i cieszy się dużą sympatią. To "wspaniała prababcia" i "miła i sympatyczna osoba", jak opisują ją ci, którzy na co dzień z nią przebywają. Co jest sekretem jej długowieczności? Jak sama Julia Iverson żartuje, aby dożyć takiego wieku trzeba zasmakować w... winie! Nie dziwi nas ta odpowiedź, bo wielokrotnie można spotkać się z opiniami emerytów-rekordzistów, którzy zwracali uwagę, że poza zdrowym trybem życie i odpowiednią dietą trzeba pozwalać sobie w życiu na małe przyjemności, ale w pewnej moderacji. Opiekunowie pani Iverson przyznają, że jest ona wielką miłośniczką wina i jednocześnie żartują, iż "zawsze pozna, jeśli ktoś dodał do jej kieliszka trochę wody", jak komentowali w rozmowie z reporterem BBC.

Brytyjka z Warrington obchodziła swoje 108. urodziny

Warto w tym miejscu wspomnieć o niezwykłym życiorysie solenizantki. Julia Iverson urodziła się w Danii w 1914 roku. Służyła na terenie Kenii w Królewskiej Służbie Marynarki Wojennej Kobiet w czasie II wojny światowej. Urodziła trzy córki i doczekała się piątki wnucząt.

Co roku pani Iverson otrzymuje dziesiątki kartek urodzinowych po tym, jak kierowniczka domu opieki, w którym przebywa, podzieliła się na Facebooku jej historią. "Uwielbia swoje kartki urodzinowe, szczególnie te, które dostaje od samej królowej. Zawsze komentuje, jak ładnie Elżbieta II jest ubrana na zdjęciu kartce" - komentowała Debbie Davidson.

Jaki jest jej sekret długowieczności?

Jaką osobą jest Julie Iverson? Według jednej z jej córek była "wspaniałą wspierającą mamą", lubiącą śpiewać. Zawsze miała "pozytywne spojrzenie na życie". Dodajmy, że starsza kobieta dwukrotnie była zakażona koronawirusem i dwukrotnie przechodziła chorobę łagodnie. Wszystko wskazuje, że przetrwa kolejną w swoim życiu pandemię. W 1918 roku przetrwała hiszpankę, a w latach 50. i 60. XX wieku inne epidemie.