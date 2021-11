102-letni pilot Dywizjonu 304 mieszkający w UK uhonorowany medalem Pro Patria

Fot: Twitter @PolishEmbassyUK

W ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości 12 listopada 2021, w piątek wieczorem w Ambasadzie RP w Londynie uhonorowany został "John Franklin", jeden z ostatnich mieszkających w Wielkiej Brytanii członków Polskich Sił Powietrznych.

Podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w brytyjskiej stolicy wręczono cztery odznaczenia dla zasłużonych Polaków. 102-letni John Franklin, a właściwie Mieczysław Frąckiewicz, jeden z ostatnich mieszkających w Wielkiej Brytanii członków Polskich Sił Powietrznych, otrzymał medal Pro Patria. Władysław Popławski został uhonorowany Krzyżem Zesłańców Sybiru, Krzyż Wolności i Solidarności otrzymał Maciej Szmigiel, działacz opozycji demokratycznej z lat 80. minionego wieku, medalem Bene Morito uhonorowano z kolei Edmunda Matyjaszka, poetę i dramatopisarza.

Zasłużeni Polacy w UK nagrodzeni podczas Narodowego Dnia Niepodległości

Kim był Frąckiewicz vel Franklin? Jak czytamy na łamach portalu "Polish Air Force", urodził się 3 listopada 1919 r. we wsi Sopoćkinie, w ówczesnym powicie augustowskim województwa białostockiego (obecnie na Białorusi). Pod koniec 1942 roku Frąckiewicz zgłosił się do służby w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze tygodnie spędził w bazie RAF Kirkham, a następnie w Bazie Sił Powietrznych w Blackpool. W składzie 304 Dywizjonu Frąckiewicz swój pierwszy lot bojowy wykonał 20 sierpnia 1944 r. Od tej pory regularnie uczestniczył w lotach trwających często przeszło 10 godzin, zarówno dziennych, jak i nocnych, jako radiooperator.

Z jego życiem wiążę się również pewna ciekawa historia związana z... datą urodzenia. Otóż, na skutek pomyłki urzędniczej, przez wiele lat Frąckiewicz posługiwał się dokumentami z niewłaściwą datą urodzenia. W Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii w jego aktach widniała data prawidłowa (3 listopada 1919 r.), jednak krótko po wojnie otrzymał z Polski dokument zastępujący akt urodzenia z podaną datą 7 listopada 1921 roku. Sprawa odżyła i została nagłośniona w mediach dopiero w 2019 roku, a opisał ją między innymi dziennik "The Daily Mirror", gdy Frąckiewicz świętować miał 100. (a nie 98. urodziny).

Jak wyglądały świąteczne obchody w Londynie?

Po wojnie John Franklin zdecydował się osiąść w UK i zamieszkał w Bury, w hrabstwie Suffolk. 26 października 1949 roku przyjął brytyjskie obywatelstwo. Założył firmę zajmującą się renowacją antyków oraz ożenił się i założył na Wyspie rodzine.

Wręczenie odznaczeń odbyło się w ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w UK. Jak podaje PAP w trakcie uroczystości odczytano list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W obchodach wzięła udział była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Obchody zakończyły się koncertem muzyki Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu skrzypaczki Magdaleny Filipczak i pianisty Łukasza Filipczaka oraz przyjęciem.

Znasz historię Mieczysława Frąckiewicza, członka Polskich Sił Powietrznych, mieszkającego w UK?

"Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków święto szczególne, skłaniające do refleksji i przypominające, że niepodległość, którą dziś możemy się cieszyć, została okupiona walką i cierpieniem wielu pokoleń Polaków. Historia naszej Ojczyzny uczy, że Polacy zawsze stawali w obronie słabszych, nieśli pomoc i dawali schronienie prześladowanym. Polska to także kraj, który w historii Europy i świata był prekursorem demokratycznych reform" - mówił w swoim przemówieniu konsul generalny RP w Londynie, Mateusz Stąsiek.