100 nowych sklepów i 2000 miejsc pracy - sieć Pret a Manger planuje dalszy rozwój

Brytyjska sieć restauracji szybkiej obsługi specjalizująca się w naturalnej żywności planuje dalszą ekspansję poza Londynem. Pret a Manger chce stworzyć nowe lokale, zarówno te drive-thru, jak i tradycyjne. W sumie ma otworzyć 100 punktów i zatrudnić do 2000 osób.

Zapowiedzi zakrojonej na szeroką skalę ekspansji sieci Pret a Manger pojawiają się tuż po tym, jak sieć ta spotkała się z ostrą krytyką. W wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię podjęto decyzję o tymczasowej obniżce płac, co samo w sobie możnać uznać za zrozumiałe. Jednak na początku sierpnia 2021, zdecydowano, że obniżka będzie obowiązywać na stałe, co wywołało olbrzymie kontrowersje i protesty. Tym samym od września 2020 roku Pret nie płaci za przerwy swoim pracownikom i płacić za nie nie będzie. Co więcej, nieco wcześniej ogłoszono likwidację 2890 miejsc pracy, co stanowiło około jedną trzecią siły roboczej firmy w Wielkiej Brytanii.

Teraz, w obliczu "wracania do normalności" władze Pret a Manger zapowiedziały ambitne plany rozwoju.

Pret a Manger planuje ekspansję poza Londynem

Sieć chcą "wyjść" poza Londyn i otworzyć około 100 nowych punktów, sklepów franczyzowych, co pozwoliłoby stworzyć nawet do 2000 miejsc pracy. Jak donosi "The Sunday Times" na razie podzielono Wielką Brytanię na regiony i prowadzone są rozmowy, które mają wyłonić partnera franczyzowego dla każdego z wydzielonych obszarów.

"W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, że klienci w różnych częściach kraju naprawdę potrzebują naszej świeżo przygotowanej żywności i organicznej kawy" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Pret a Manger. "W niektórych obszarach, takich jak mniejsze miasta i w częściach północnej Anglii w naszych punktach panuje ruch większy, niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy nawiązać nowe partnerstwa z partnerami franczyzowymi, aby przybliżyć Pret większej liczbie osób w miastach Wielkiej Brytanii (...)".

2000 nowych miejsc pracy

Pret a Manger to międzynarodowa sieć franczyzowych sklepów z kanapkami z siedzibą w Wielkiej Brytanii, popularnie nazywana Pret. Została założona w 1983 roku przez Juliana Metcalfa i Sinclaira Beechama. Obecnie pod jej szyldem funkcjonuje ponad 450 sklepów zlokalizowanych w dziewięciu krajach. Firma kładzie nacisk na wykorzystanie naturalnych składników i reklamuje, że jej kanapki powstają w dniu zakupu, w kuchni danego lokalu. ​