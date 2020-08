100 lat temu Polacy dokonali cudu i uratowali Europę przed komunizmem. Dziś obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Fot. Twitter

W dniu dzisiejszym obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – bitwy, która nie tylko pozwoliła zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, ale która też uratowała Europę przed szturmem bolszewików i wywołaniem przez Rosję Radziecką rewolucji komunistycznej. Bitwa Warszawska uznana została swego czasu za jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata.

Choć rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy 15 sierpnia, w postaci Święta Wojska Polskiego, to trzeba pamiętać, że starcie z bolszewikami trwało blisko 2 tygodnie i że było ono decydujące w czasie wojny polsko-bolszewickiej, trwającej od lutego 1919 do października 1920 r. Za początek Bitwy Warszawskiej uznaje się dzień 13 sierpnia, gdy wojska polskie starły się z wojskami bolszewickimi na przedpolu Warszawy i gdzie toczyły zażarty bój m.in. o Radzymin. Za koniec bitwy uznaje się na natomiast dzień 25 sierpnia, gdy polscy żołnierze zmusili bolszewików do przekroczenia granicy Prus Wschodnich i do rozbrojenia.

Cud nad Wisłą

Decydująca faza Bitwy Warszawskiej miała miejsce w dniach 13-16 sierpnia. 13 sierpnia, po ciężkich starciach, polskim oddziałom udało się utrzymać Radzymin, a 14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego. 15 sierpnia 203. Pułk Ułanów zdobył sztab 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, przejmując m.in. magazyny i jedną z dwóch radiostacji – kluczowych z punktu widzenia utrzymania łączności z dowództwem w Mińsku. Polacy dodatkowo przestroili polski nadajnik na częstotliwość sowiecką i przystąpili do zagłuszania nadajników bolszewików, dzięki czemu z walki praktycznie wyeliminowali 4. Armię. Wreszcie 16 sierpnia Polacy przeszli z fazy defensywy do fazy ofensywy i zaatakowali siły radzieckie znad Wieprza pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 1920 r. Polacy obronili Europę przed komunizmem

100 lat temu w powszechnej świadomości Europejczyków Polacy obronili kontynent przed naporem bolszewików i rozprzestrzenieniem się międzynarodowej rewolucji. Lord Edgar Vincent D’Abernon - brytyjski ambasador w Polsce, nazwał Bitwę Warszawską „Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”. „Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji” - w ten sposób o starciu z bolszewikami pisał D’Abernon także w latach 30. XX w. Z kolei francuski generał Louis Faury przyrównał Bitwę Warszawską w 1928 r. do bitwy pod Wiedniem, mówiąc: „Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość oceniono”.