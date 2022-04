100 funtów za każdy dobry sen. Jak można zarabiać na testowaniu poduszek?

Jeśli uwielbiacie spać, ta praca może okazać się dla was wygraną na loterii. Otóż platforma internetowa zajmująca się rezerwacją hoteli poszukuje osoby do testowania poduszek w czasie 52 dwudniowych pobytów w różnych hotelach w Wielkiej Brytanii.

Po tym, jak przeprowadzone badania wykazały, że 75 proc. podróżnych stwierdziło, ze zły sen może zrujnować ich wakacje, a jedynie 12 proc. ujawniło, że dobrze im się śpi w hotelowych łóżkach, przetestowanie komfortu spania stało się dla hoteli niezwykle ważne.

Tester poduszek

W związku z tym platforma zajmująca się rezerwacją hoteli ogłosiła nabór na nietypowe stanowisko. Poszukuje osoby, która zgodziłaby się zostać testerem poduszek w hotelach.

Wybrany kandydat otrzyma 100 funtów za każdy pobyt w zamian za uwagi dotyczące komfortu spania na poduszkach hotelowych. Zostanie również poproszony o przyznanie hotelom m.in. takim jak Luton Hoo, The Chester Grosvenor & Spa, The Chesterfield Mayfair i Carnoustie Golf Hotel & Spa, gwiazdek w oparciu wyłącznie o ocenę poduszek do spania.

- Ta praca to prawdziwa okazja. Wybrany kandydat będzie częścią zespołu ds. obsługi klienta, a jego opinia będzie ważna dla naszych klientów w podejmowaniu decyzji dotyczącej rezerwacji hotelu. Naprawdę chcemy zrozumieć, czego doświadczają goście w najlepszych hotelach w Wielkiej Brytanii, a nie ma lepszego sposobu, aby to zrobić, jak wyruszyć w trasę i przekazać poufną wiedzę na temat hoteli, które zapewnią ci najlepszy sen.

W ramach zgłoszenia należy przesłać recenzję na 150 słów dotyczącą własnych poduszek, do 29 kwietnia.

Spanie w hotelach

Niektórym rola testera poduszek może wydać się przesadzona, jednak dla biznesów hotelowych jest dość ważna. Wszystko za sprawą wyników przeprowadzonych badań. Okazuje się, że wiele osób, aby się wyspać w hotelu na wakacjach, zabiera ze sobą swoje poduszki.

Z kolei 51 proc. z 2000 ankietowanych rozważyłoby rezerwację innego hotelu, gdyby przeczytało negatywną opinię o tym, że ktoś źle spał w danym hotelu. Podczas gdy prawie jedna trzecia poprosiła nawet hotelowego konsjerża o zmianę poduszek, gdyż te, które były, im nie odpowiadały.