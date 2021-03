10 sprytnych sposobów na zmniejszenie wydatków i kosztów życia w pojedynkę

Istnieje powszechne przekonanie, że życie w pojedynkę pod względem finansowym jest mniej opłacalne niż wspólne dzielenie wydatków z także zarabiającym partnerem. Są jednak sposoby dla singli na zmniejszenie kosztów życia.

Z danych Office for National Statistics (ONS) wynika, że osoba żyjąca samotnie i utrzymująca gospodarstwo domowe wydaje 92 proc. swojego jednorazowego dochodu, a osoba żyjąca z partnerem 83 proc. Istnieją jednak sposoby dla osób żyjących w pojedynkę na zaoszczędzenie pieniędzy, przedstawiamy 10 z nich.

Planuj posiłki

Planowanie posiłków z wyprzedzeniem jest świetnym sposobem na oszczędzenie pieniędzy, czasu i zapobiega marnowaniu żywności. Na początku każdego tygodnia zrób listę posiłków, które chcesz zjeść w ciągu najbliższych dni i w ten sposób łatwiej zrobisz swoje tygodniowe zakupy. Większa organizacja pozwala w tym przypadku zaoszczędzić około 24 funtów tygodniowo.

Zmniejsz Council Tax

W przypadku gdy mieszkamy sami, jesteśmy uprawnieni do redukcji Council Tax nawet do 25 proc., co daje nam oszczędności rzędu 6,13 funtów. Ważną informacją dla studentów jest z kolei to, że nie muszą oni w ogóle płacić Council Tax. Muszą jedynie skontaktować się ze swoim lokalnym councilem i aplikować o zwolnienie z opłat.

Zakupy w second handzie

Dzięki zakupom w second handach nie tylko zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko, ale także możemy w ten sposób zaoszczędzić nawet 21,50 funtów tygodniowo. Tego typu zakupy możemy zrobić także w internecie.

Zainstaluj wodomierz

Zgodnie z informacjami podanymi przez Environment Agency zainstalowanie wodomierza pozwala zaoszczędzić między 5 proc. a 15 proc. całkowitego zużycia wody, co z kolei przekłada się na oszczędność rzędu 1,92 funta tygodniowo.

Sprawdź swoje rachunki za ogrzewanie

Regularne sprawdzanie swoich rachunków za ogrzewanie pozwala zaoszczędzić pieniądze. W jaki sposób? Sprawdzanie naszych wydatków na gaz i elektryczność może nakłonić nas do zmiany dostawcy z lepszą i bardziej dostosowaną do naszych potrzeb ofertą.

Sprawdź, jakie mogą przysługiwać ci zasiłki

Zawsze warto sprawdzić, do jakich zasiłków możemy być uprawnieni, zwłaszcza że bardzo często zależy to od wysokości naszych zarobków. Średnia wysokość zasiłku mieszkaniowego wynosi 95,77 funta tygodniowo, co może być dla wielu osób żyjących samotnie dużą pomocą.

Zmniejsz wysokość ubezpieczenia samochodu

Zmniejszenie wysokości ubezpieczenia samochodu jest kolejnym dobrym sposobem na redukcję naszych wydatków. Warto zastanowić się, czy możemy dzielić samochód z kimś z naszego kręgu przyjaciół lub członkiem rodziny.

Zastanów się nad telefonem

Posiadanie telefonu może generować duże rachunki. Jeśli zatem zależy nam na oszczędnościach, warto sprawdzić, czy np. nie płacimy za usługi telefoniczne, z których nie korzystamy, a także czy możemy wybrać taką taryfę, która będzie dla nas najbardziej odpowiednia pod kątem finansowym.

Izolacja domu

Szczególnie w zimie warto zastanowić się, czy z naszego domu nie ucieka zbyt wiele ciepła, co z kolei generuje zbyt wysokie rachunki za ogrzewanie. Najlepiej sprawdzić okna i drzwi, czy są właściwie uszczelnione, ale też nie przykręcać kaloryferów na czas naszej nieobecności, gdyż odkręcenie ich po powrocie będzie wiązało się z jeszcze większym wydatkiem energetycznym niż utrzymanie stałej temperatury przez cały czas.

Załóż konto oszczędnościowe

Jeśli chcemy zaoszczędzić pieniądze, jednak brakuje nam do tego mobilizacji, możemy zastanowić się nad założeniem konta oszczędnościowego, na które będziemy regularnie odkładać stały procent z naszych zarobków.