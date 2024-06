Crime 10 psów wrzuconych do rzeki w torbie Sports Direct. Żaden nie przeżył

Pokaźnych rozmiarów torbę Sports Direct wyciągnięto z rzeki Aire, nieopodal Leeds. W środku znajdowało się 10 psów, w tym osiem szczeniąt.

Nieznani sprawcy w bestialski sposób utopili psy

Nieznani sprawcy wrzucili do rzeki Aire torbę Sports Direct z 10 psami w środku. Żaden z psów nie przeżył. Natomiast po wstępnym śledztwie ustalono, że zwierzęta były zdrowe w momencie, w którym ktoś postanowił się ich pozbyć. W torbie, do której dla lepszego dociążenia wrzucono także cegłę, znajdowało się osiem buldogów francuskich, w tym dwa osobniki dorosłe i sześć szczeniąt, a także dwa szczeniaki terriery. – Aż strach pomyśleć o tym, przez co przeszły te biedne psy. (…) Wygląda na to, że nie były w złym stanie zdrowia. A to ze smutkiem każe nam tylko przypuszczać, że mogły zostać utopione celowo – mówi ratowniczka zwierząt Hannah Williams.

To nie pierwszy przypadek zabójstwa psów w okolicy

Niestety to nie pierwszy przypadek zabójstwa psów, do jakiego doszło w okolicy Leeds w ostatnim czasie. Jak informuje organizacja charytatywna zajmująca się dobrostanem zwierząt RSPCA, w sierpniu zeszłego roku miał tu miejsce niemal identyczny incydent. Wówczas do rzeki także trafiły buldogi francuskie. I także zostały one wyciągnięte w torbie Sports Direct.

Rok temu nie udało się namierzyć sprawców przestępstwa przeciwko zwierzętom, ale Hannah Williams obiecuje, że postara się zrobić wszystko, by ich namierzyć. Sprawców, którzy bardzo możliwe są tymi samymi ludźmi. – Bardzo podejrzane jest to, że na tym samym obszarze miały miejsce dwa identyczne zdarzenia. W obu przypadkach były to buldogi francuskie. I za każdym razem były znajdowane w torbach Sports Direct. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że te zdarzenia są ze sobą powiązane – mówi ekspertka. I dodaje: – Byłby to okropny akt okrucieństwa wobec zwierząt. Apelujemy do każdego, kto może mieć jakiekolwiek informacje na temat tych zdarzeń, aby się z nami skontaktował. Abyśmy mogli się dowiedzieć, co stało się z tymi biednymi psami.

Informacje w tej sprawie można zgłaszać RSPCA pod numerem 0300 123 8018. Numer referencyjny sprawy to 1268568.