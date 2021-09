10 proc. leków przepisywanych w UK przez lekarzy jest bezcelowe i szkodliwe – wynika z analizy rządowej

Brytyjski rząd podjął walkę z nadmiernym i niepotrzebnym przepisywaniem leków po tym, jak w wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że jeden na 10 leków wydawanych przez lekarzy pierwszego kontaktu i farmaceutów jest bezcelowy i potencjalnie szkodliwy.

Z przełomowego przeglądu, który został zamówiony przez rząd w 2018 roku i opublikowany w środę, wynika, że nadmierne przepisywanie leków stało się na Wyspach poważnym problemem. Okazuje się, że aż 110 mln leków przepisywanych pacjentom w UK rocznie może być niepotrzebnych, a nawet szkodliwych.

Wiele przepisywanych leków jest szkodliwych i bezcelowych

Rząd postanowił zwrócić się z apelem do lekarzy rodzinnych, aby zmniejszyli ilość przepisywanych pacjentom leków i zamiast tego zalecali stosowanie się do zdrowego trybu życia, zajęcia się ogrodnictwem, chodzenia na spacery lub wolontariatem.

Ministrowie zachęcają także lekarzy do wezwania milionów pacjentów do zrobienia przeglądu leków, aby sprawdzić, czy są wśród nich takie, które mogą przestać brać.

Jak się okazało – więcej niż jedna osoba na sześć (czyli 15 proc.) mieszkańców Anglii obecnie bierze pięć lub więcej leków dziennie, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Z kolei jedna osoba na 14 (7 proc.) zażywa osiem lub więcej leków dziennie.

Błędne koło

Z rządowego przeglądu wynika również, że aż jedna piąta przyjęć do szpitala osób w wieku powyżej 65 lat, co stanowi 6,5 proc. wszystkich przyjęć do szpitala, jest spowodowana niepożądanym działaniem leków. Im więcej tabletek osoba przyjmuje, tym bardziej wzrasta ryzyko, że jeden lub więcej z tych leków, będzie mieć niepożądane lub szkodliwe dla organizmu działanie.

Niektóre leki – jak np. leki obniżające ciśnienie krwi, mogą również zwiększać ryzyko upadków wśród osób słabych i starszych.

Wyniki przeglądu są zgodne z raportem Public Health England z 2019 roku, który wykazał, że jedna czwarta dorosłych w Anglii zażywa potencjalnie uzależniające leki na receptę, przy czym aż połowa z nich jest uzależniona od leków.

Nowy przegląd prowadzony przez dyrektora farmaceutycznego NHS England, dr Keitha Ridge’a wykazał, że 10 proc. produktów na receptę wydawanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Anglii jest nieodpowiednich w stosunku do okoliczności lub życzeń pacjenta, lub można je zastąpić lepszymi alternatywnymi metodami leczenia.