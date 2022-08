10 praktycznych rad jak wytrwać na zdrowej diecie

Artykuł powstał we współpracy z My Fit Food

Decyzja o przejściu na dietę może wynikać z różnych pobudek. Jedni będę chcieli zrzucić zbędne kilogramy, drudzy zmienić nawyki żywieniowe, a inni podejmą takie działanie z pobudek etycznych. W każdym jednak przypadku, po rozpoczęciu diety czeka nas ciężka praca! Jak ułatwić sobie to zadanie? Co w tej sprawie radzą eksperci?

Niestety, zwykle wytrwanie na diecie nie jest łatwe. Dlaczego? Bo nierzadko łączy się z zmianą zakorzenionych od lat nawyków żywieniowych, więc wymaga niejako "nauczenia się" odżywania się na nowo. Kluczem do sukcesu jest głębokie przekonanie o potrzebie i chęcie zmiany czegoś w swoim życiu. Wewnętrzna motywacja jest konieczna, aby osiągnąć swój cel. Ale co dalej? Jak skutecznie wytrwać na nowej ścieżce? W jaki sposón zwiększyć swoje szanse na trzymanie się wytycznych danej diety? Co robić, aby zmiany by trwałe?

"Decyzja o zmianie swoich nawyków żywieniowych to zawsze spore wyzwanie. Wytrwanie w swoich postanowieniach nie zawsze będzie łatwe. Moim zdaniem kluczowym w tej kwestii jest dobranie odpowiedniej diety. Po prostu, jeśli jedzenie, które będziemy jedli będzie nam naprawdę smakować, to wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych okaże się o wiele prostsze" - komentował specjalnie dla "PE" Tomasz Sagan, ekspert ds. zdrowej diety z My fit Food - polskiej restauracji w Londynie, specjalizującej się w zbilansowanych planach dietowych, dostarczającej zestawy posiłków pod wskazany adres w brytyjskiej stolicy.

Poniżej prezentujemy zestaw 10 praktycznych rad, które pomogą nam w wytrwaniu na diecie:

1. Wybierz odpowiednią dietę dla siebie

To absolutna podstawa. Pisząc najprościej - przejście na dietę może być nie tylko onieśmielające, ale i trudne. Właśnie dlatego decydując się zmienić swoje nawyki żywieniowe warto zasięgając rady specjalistów zdecydować się na najlepszą dietę właśnie dla ciebie - dopasowaną nie tylko dla twoich potrzeb, ale również kubków smakowych.

2. Ustal sobie cele, które są realne do osiągnięcia

Nie od razu Rzym zbudowano - przed ruszeniem z dietą koniecznie trzeba mieć realistyczne oczekiwania co do celów, które chcemy osiągnąć. Wymaganie od siebie zbyt wiele, zbyt wcześnie to gotowy przepis na katastrofę. Lepiej ustawić poprzeczkę nieco niżej i osiągnąć odpowiednio mniej, zamiast celować zdecydowanie zbyt wysoko i ponieść porażkę. Oczywiście, efekt może nie będzie aż tak spektakularny, ale w ten sposób można uniknąć rozczarowania.

3. Zapewnij sobie wsparcie (i specjalisty, i "kibiców")

Nie radzimy samemu mierzyć się z dietą, a już na pewno ostrzegamy przed czerpaniem wiedzy "z internetów". Jedyną osobą, której warto w tym względzie słuchać powinien być wykwalifikowany dietetyk. Wszelkie decyzje związane z odżywianiem warto konsultować ze specjalistą w tej dziedzinie. Warto również zadbać o wsparcie "kibiców" - motywacji w wytrwaniu na diecie można szukać wśród rodziny lub wśród innych osób, które walczą z kilogramami. Wsparcie od tych, którzy zmagają się z tym samym, jest niezwykle inspirujące!

4, Planuj posiłki, planuj zakupy

Plan to już połowa sukcesu. Tyczy się to zarówno etapu kupowania artykułów spożywczych, jak i samego przygotowywania posiłków. Oczywiście, nie każdy z nas ma taką możliwość i warto rozważyć skorzystanie np. z odpowiedniej diety pudełkowej. W ofercie My Fit Food można znaleźć menu zgodnie z wybraną przez ciebie opcją żywieniową, które będzie dostarczane prosto (prawie!) na stół.

5. Nie zadręczaj się i nagradzaj się

Przygotowanie mentalne to podstawa - dieta jest dla nas, a nie my dla diety. Podczas "drogi" nieraz mogą zdarzyć się potknięcia i drobne porażki. Każdy może mieć chwilę słabości i zjeść np. batonika. Z tego powodu jednak nie można się ani załamywać, ani zadręczać samego siebie. Wyrzuty sumienia mogą skutkować utratą motywacji. Zmiana nawyków żywieniowych jest trudna i takie sytuacje po prostu będą się zdarzać.

6. Śledź swoje postępy

Patrzenie za siebie, na drogę, którą udało się już pokonać to świetny przepis na sukces. Naukowcy z University of Vermont w Burlington i University of South Carolina w Kolumbii udowodnili to w sposób naukowy. Osoby, które monitorowały swoje postępy poprzez robienie zwykłych notatek, straciły nawet do 10% więcej kilogramów. Taka samoświadomość i samokontrola pozwalają śledzić własne postępy i motywować się do wytrwania na diecie.

7. Celebruj akt spożywania posiłków

Może wydawać się to dziwne, ale naprawdę działa. Koniec z jedzeniem obiadu przed ekranem komputera, telewizora lub z komórką w ręku. Nie może być tak, że jedzenie staje się niejako czynnością poboczną, którą robimy przy okazji. Przez to tracimy kontrolę nad tym co jemy i ile jemy.

8. Pij dużo wody i dbaj o nawodnienie

Absolutnie nie można zapomnieć o tym aspekcie - bez wody (oraz innych napojów!) ani rusz, niezależnie od rodzaju diety. Zgodnie z zaleceniami dorosły mężczyzna powinien spożyć 2,5 litra płynów dziennie, a kobieta - 2 litry.

9. Jedź to, co naprawdę lubisz

To jeden z kluczowych aspektów bycia na diecie - przejścia na zdrowszy tryb życia nie powinno wiązać się z trudną do wytrzymania ascezą. Można jeść zdrowo, ale również smacznie. Jeśli posiłki, które tworzą dietę ci nie smakują, to może być naprawdę ciężko...

10. Unikaj trzymania w domu niezdrowych przekąsek

Czego oczy nie widzą... Jeśli w pobliskiej szafce nie będą znajdować się niezbyt zdrowe, a tuczące przysmaki to będą kusiły. Jeśli stamtąd znikną - nie będą. To naprawdę takie proste!



Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!