10 piw, po których wypiciu nie boli głowa. To dobra alternatywa na letnie wieczory?

Fot. Getty

Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – sezon na grillowanie, kempingowanie oraz długie leżakowanie nad wodą. Każdy wypoczynek, zwłaszcza w gronie przyjaciół, sprzyja sięganiu po piwo czy wino, choć dla wielu kończy się to na drugi dzień bólem głowy. Ale i na to jest sposób, o czym opowiemy wam poniżej.

Nie będziemy dłużej trzymać was w niepewności – piwa, które chcemy Wam polecić na letnie spotkania z rodziną czy przyjaciółmi, a po których wypiciu nie boli głowa, nie zawierają alkoholu. Są natomiast bardzo smaczne, ponieważ to już zupełnie inna jakość, niż ta, z którą mieliśmy do czynienia na początku produkcji tego typu napojów. Smak i aromat piw bezalkoholowych, które w swojej szerokiej ofercie stara się już mieć każdy renomowany producent piwa, doceniło ostatnio wielu koneserów piwa. Koneserów, którym jeszcze do niedawna, na myśl o braku „procentów” w złocistym napoju, dosłownie cierpła skóra. A w sposób szczególny piwa bezalkoholowe doceniły osoby, które, nie chcąc rezygnować ze smaku złotego trunku podczas towarzyskiego grilla, muszą wsiąść za kółko albo przejąć opiekę nad dziećmi.

Oto 10 piw, po których nie będziesz mieć kaca

Poniżej przedstawiamy wam 10 godnych uwagi piw bezalkoholowych, które możecie spożywać w dowolnej ilości, bez żadnych w zasadzie konsekwencji:

1. Heineken 0.0

2. Budweiser Prohibition Brew

3. Carlsberg 0.0

4. Freestar

5. Drynks Unlimited

6. San Miguel 0.0

7. Cobra Zero

8. Infinite Session

9. Nirvana Brewery

10. Jump Ship Brewing (0.5%)