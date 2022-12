10 najpiękniejszych bożonarodzeniowych iluminacji w Wielkiej Brytanii [ranking]

Na łamach „Guardiana” opublikowano zestawienie 10 najpiękniejszych iluminacji świątecznych w zbliżającym się sezonie bożonarodzeniowym. Gdzie warto się wybrać, aby poczuć świąteczny klimat?

Dunham Massey (hrabstwo Cheshire)

Para gigantycznych błyszczących reniferów wita gości na oświetlonym szlaku we wsi Dunham Massey. Największą atrakcją jest Ogród Różany ze 150 oświetlonymi różami, które blakną i rozjaśniają się w rytm muzyki, oraz latarnie ogniowe, które nadają zalesionemu krajobrazowi nastrojowy, eteryczny charakter. Trasa zajmuje około 90 minut, a dochód przeznaczony jest na prace konserwatorskie. Iluminację można oglądać od 18 listopada do 2 stycznia.

Roundhay Park w Leeds (hrabstwo West Yorkshire)

Zimowa nowość tego sezonu. Roundhay Park obiecuje dzikie rzeźby z wikliny, spektakularne instalacje świetlne i muzyczne oraz ognisty ogród, a wszystko to na tle bujnych, falujących krajobrazów jednego z największych parków w Europie. Iluminację można oglądać od 8 grudnia do 1 stycznia.

Narodowy Ogród Botaniczny w Walii (hrabstwo Carmarthenshire)

Świąteczna iluminacja pod szyldem Luminate to liczący sobie ponad milę szlak, po którym spacer trwa około 60-90 minut. Na jego trasie znajduje się tysiące bajkowych światełek oraz mnóstwo pokazów przyjaznych dzieciom, a wszystko to w towarzystwie nastrojowej oprawy muzycznej. Iluminację można oglądać od 1 grudnia do 2 stycznia.

Zamek Leeds (hrabstwo Kent)

Zamek położony w pobliżu miejscowości Maidstone w hrabstwie Kent pochodzi z roku 1119, chociaż na tym samym miejscu już od IX w. znajdowała się saksońska posiadłość ziemska. Został wybudowany przez Roberta de Crevecoeura i od 1278 był rezydencją królewską króla Anglii Edwarda I i jego żony Eleonory kastylijskiej. Po raz pierwszy w tym roku z okazji Bożego Narodzenia zamek i pobliskie tereny oświetli ponad milion (!!!) świateł i laserów. Francuskie studio artystyczne Tilt przygotowało trzy spektakularne instalacje, a świąteczna ścieżka dźwiękowa nadaje szlakowi odpowiednio świąteczny charakter. Iluminację można oglądać od 25 listopada do 1 stycznia.

Audley End, hrabstwo Essex

XVII-wieczna rezydencja na peryferiach miejscowości Saffron Walden to spektakularny przykład architektury okresu jakobickiego w Anglii. Pierwotnie siedziba opactwa benedyktyńskiego, a po kasacie zakonów przez Henryka VIII w 1538 została przekazana jednemu z dworzan, Sir Tomaszowi Audley. Iluminacja nazwana Enchanted Audley to okazja do zwiedzania jednej z najwspanialszych XVII-wiecznych posiadłości w Anglii pod rozgwieżdżonym niebem, z tańczącymi fontannami, bajkowym labiryntem świateł i spektakularnymi iluminacjami na jego fasadzie.

Królewski Ogród Botaniczny w Edynburgu (Szkocja)

Spodziewaj się urzekającego pokazu iluminacji nad jeziorem, drzew przesiąkniętych kolorami i bajecznie oświetlonych tuneli. Przebycie przygotowanego z okazji sezonu świątecznego szlaku zajmuje około 90 minut. Iluminację można oglądać w wybrane dni od 17 listopada do 30 grudnia.

Westonbirt (hrabstwo Wiltshire)

Westonbirt, The National Arboretum to arboretum w Gloucestershire w Anglii, około 3 mie na południowy zachód od miasta Tetbury. Miejsce to jest domem dla 2500 gatunków drzew z całego świata, a jego coroczne iluminacje i leśne szlaki świetlne zachwycają co roku turystów. Iluminację można oglądać w wybranych dniach od 25 listopada do 21 grudnia.

Pałac Blenheim (hrabstwo Oxfordshire)

Blenheim, jedna z najbardziej imponujących posiadłości wiejskich w Wielkiej Brytanii, ma w tym roku nowy oświetlony szlak z błyszczącymi pokazami świetlnymi i polami ognia ustawionymi na tle rozległego pałacu, zalanego spektakularnym pokazem świetlnym. Szlak to tylko część świątecznego doświadczenia Blenheim z pałacem przekształconym w Królestwo Królowej Śniegu, świątecznym targiem na terenie i mnóstwem grzanego wina i świątecznych smakołyków w ofercie.

RHS Garden w Torrington (hrabstwo Devon)

Zlokalizowane w dolinie Torridge, świąteczne wydarzenie Glow ma miejsce w ogrodzie Rosemoor. Daje możliwość podziwiania wspaniale przyozdobionych drzew i krzewów oraz elementów wodnych i rzeźb oświetlonych na magicznym szlaku przez ogród zimowy. Atrakcje są dostępne w wybrane dni od 17 listopada do 30 grudnia.

Ogrody Kew w Londynie

Jedna z pierwszych – i wciąż jedna z najpiękniej – oświetlonych iluminacji w UK! Christmas at Kew to szansa na zobaczenie tych niezwykłych ogrodów z zupełnie innej perspektywy. Szlak o długości 2,6 km obejmuje morza świateł, ściany ognia i połacie oświetlonych drzew ze spektakularnym pokazem świateł w domach Palm i Temperate. Iluminację można oglądać od 16 listopada do 6 stycznia.

