10 NAJGORSZYCH miejsc do życia w Wielkiej Brytanii w 2022 roku [RANKING]

Fot: Wikimedia Commons

Nie zdradzając zbyt wiele możemy napisać, ze Peterborough w końcu zostało "zdetronizowane" i w edycji za rok 2022 nie zajmuje się mało zaszczytnego pierwszego miejsca na liście najgorszych miejsc do życia w UK. Jakie miasto uplasowało się na "szczycie"?

Poniższą listę opracowano na podstawie sondażu przeprowadzonego przez popularny serwis "iLiveHere". Ponad 110 tysięcy jego użytkowników wzięło udział w głosowaniu na NAJGORSZE miasto do życia w Wielkiej Brytanii. Co więcej, spora część głosujących oprócz oddania swojego głosu pozwoliła sobie również na mniej lub bardziej zgryźliwy komentarz na temat danego miasta.

Uwaga! Zaznaczamy, że cała akcja ma charakter pół żartem, pół serio, więc nie radzimy brać sobie do serca przytaczanych poniżej opinii, którym raczej bliżej do satyry, niż rzetelnego opisu rzeczywistości.

Oto lista:

10. Bradford

Miasto to zostało określone, jako "jądro ciemności" hrabstwa Yorkshire. Głosujący zwrócili uwagę, że ze względu na wielką skalę handlu narkotykami w tym mieście, amerykańskie Detroit wygląda przy nim całkiem miło.

9. Slough

Jako brutalistyczna betonowa dżungla z lat 60-tych Slough ma może swój oryginalny urok, ale ciężko go dostrzec pod stosami "pustych puszek po piwie i opakowań po daniach na wynos" leżących na ulicach.

8. Jaywick

Prawdopodobnie nie słyszeliście o jednym z najbardziej ubogich obszarów w UK, przy którym Blackpool wygląda, jak prawdziwy raj. "Nadmorska dziura" to jedno z łagodniejszych określeń, które pada w rankingu.

7. Corby

Koszmar w północnym Northamtonshire. "Grand Theft Auto" na żywo. Miasto pełne stereotypowych "chavów". Po zmroku lepiej dobrze zamknąć drzwi i siedzieć w domu.

6. Bolton

"Owszem, w Wielkiej Brytanii są znacznie gorsze miejsca, ale... niekończące się opady deszczu potęguje uczucie smutku oraz niechlujność i bezsensowność tego miejsca". I kropka.

5. Peterborough

To miasto już nie raz wygrywało ranking "iLiveHere", ale tym razem uplasowało się relatywnie nisko. "Atmosfera w Peterborough wyniszcza człowieka", "to miasto powinno zostać zrównane z ziemią w czasie II wojny światowej, ale nawet Hitler i Goering nie uważali, że warto się tym przejmować" - to dwa z najbardziej barwnych komentarzy.

4. Liverpool

Tuż przed podium jedna z największych brytyjskich metropolii, która nie cieszy się jednak specjalnym uznaniem. "Nie potrafię nawet wyrazić słowami, jak nieszczęśliwe było dorastanie w tym okropnym miejscu" - pisze uczestnik ankiety.

3. Luton

Oto miasto, które zrodziło takich światowej klasy mieszkańców, jak Tommy Robinson i „najniebezpieczniejszy więzień Wielkiej Brytanii” Charles Bronson. Raczej nie słynie ono z bezpieczeństwa na ulicach, w centrum, ani gdziekolwiek indzie.

2. Huddersfield

Na drugim miejscu uplasowało się miasto, które jest "brudne, zanieczyszczone i pełne idotów". "Nie całe Huddersfield jest złe… tylko 70%".

1. Aylesbury

„Zwycięzcą” rankingu "iLiveHere" i jednocześnie najgorszym miejscem do życia w 2022 roku jest miasto Aylesbury w hrabstwie Buckinghamshire. "Co mogę powiedzieć? Fakt, że Stanley Kubrick uznał za stosowne sfilmować tutaj swoją "Mechaniczną Pomarańczę" był strasznie przewidywalny." Powiedzieć, że nie jest tu zbyt bezpiecznie, to jak nic nie powiedzieć. Każdemu, kto myśli o przeprowadzce do Aylesbury, kazano „zatrudnić czterech ochroniarzy na pełen etat oraz psa i drut kolczasty wokół domu”.

Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda zestawienie dalszych miast i miejscowości, to prezentujemy miejsca od 11 do 50.

50. Southampton (Hampshire)

49. Staines (Surrey)

48. Plymouth (Devon)

47. Rotherham (South Yorkshire)

46. Doncaster (South Yorkshire)

45. Swanley (Kent)

44. Middlesbrough (North Yorkshire)

43. Chichester (West Sussex)

42. Boston (Lincolnshire)

41. Barnsley (South Yorkshire)

40. Paignton (Devon)

39. Axminster

38. Leeds

37. Aldershot

36. Sunderland

35. High Wycombe

34. Coventry

33. Torquay

32. Leicester

31. Swindon

30. Andover

29. Stoke-on-Trent

28. Accrington

27. Walsall

26. Ipswich

25. Burnley

24. Hull

23. Abingdon

22. Barking and Dagenham

21. Portsmouth

20. Chatham

19. Dover

18. Grimsby

17. Croydon

16. Rochdale

15. Blackburn

14. Blackpool

13. Oldham

12. Canterbury

11. Didcot