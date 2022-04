10 „najgorszych” imion dla dzieci. Zgadzacie się, że w tym wypadku rodzice trochę nie pomyśleli?

Fot. Getty

Poniżej znajdziecie listę 10 „najgorszych” imion nadawanych dzieciom w UK. Co o nich sądzicie? Czy uważacie, że rodzice, wybierając takie imiona dla dzieci, nieco nie pomyśleli?

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie – w końcu jest to decyzja, która wpłynie na całe życie dziecka i rodzice nie chcą się w tym względzie pomylić. A jednak, jak się okazuje, wielu rodziców decyduje się na imiona, które nie są zbytnio akceptowane społecznie. Co to za imiona? Rodzice zgrupowani na popularnym portalu Mumsnet stworzyli właśnie krótką listę imion, które uważają za „najgorsze” imiona nadawane dzieciom w Wielkiej Brytanii. Imiona, dodajmy, nierzadko wybierane przez młodych rodziców, którzy być może nie zawsze do końca przemyśleli całą sprawę?

Czy to najgorsze imiona w Wielkiej Brytanii?

Poniżej prezentujemy Wam subiektywną listę „najgorszych” imion nadawanych dzieciom w Wielkiej Brytanii według rodziców skupionych na portalu Mumsnet. Niektóre z nich są dosyć popularne, także część rodziców może się poczuć tym faktem urażona. Ale, głowa do góry, to tylko subiektywna lista, a argumenty za umieszczeniem danego imienia na liście nie zawsze trzymają się przysłowiowej „kupy”.

1. Mia – bo oznacza „zaginąć w akcji” (ang. „missing in action");

2. Lana – pisane od tyłu, nie wygląda zbyt dobrze (ang. „anal”);

3. Fanny – „z oczywistych powodów”;

4. Grace – bo trudno jest to imię wymówić z wdziękiem;

5. Amelia – bo „me” w tym imieniu brzmi strasznie „gderliwie”;

6. Graham – bo „brzmi jak 'szara szynka' (ang. „grey ham”);

7. Flora – bo, jak przyznaje część rodziców, to imię „kojarzy im się z bakteriami”;

8. Alexa – ponieważ brzmi jak wirtualna asystentka;

9. Mercedes – ponieważ „dziecko to nie samochód”;

10. Luna – bo „to imię dla zwierząt”.