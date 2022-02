10 najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków w czasie rozwodu w UK

ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY przez ASK MONTGOMERY ADVOCATES Polsko-Brytyjską Kancelarię w Anglii. Ekspert Prawa Rozwodowego, Prawa Dzieci i Prawa Finansowego. tel. 0770 339 2121

Rozwody często bywają trudne nie tylko ze względów emocjonalnych, ale także prawnych, dlatego bardzo ważne jest uzyskanie właściwej i profesjonalnej pomocy ze strony prawników. Przedstawiamy 10 najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków w czasie rozwodu w Wielkiej Brytanii - według ASK MONTGOMERY ADVOCATES.

1. Branie rozwodu na własną rękę tam, gdzie jest konflikt pomiędzy małżonkami. Korzystaj z usług Kancelarii.

2. Brak Rozdzielności Finansowej, tzw. Consent Order czy Clean Break

Błędne przekonanie, że Twój rozwód zrywa również Wasze więzy finansowe. Tak jednak nie jest! Bez względu na to, czy posiadacie wspólny dom i majątek czy nie, potrzebujesz nakazu finansowego, który odetnie Cię od współmałżonka oraz zapobiegnie przyszłym roszczeniom finansowym. Dotyczy to majątku w UK i w Polsce. Dotyczy roszczeń o Twoją emeryturę, roszczeń o alimenty oraz wszelkich innych doyczących Twojego majątku po Waszym rozwodzie - podaje ASK MONTGOMERY ADVOCATES (tel. 07703392121).

3. Robisz wszystko sam, aby zaoszczędzić.

Już na początku powinieneś uzyskać płatną poradę prawną, aby mieć jasność co do swoich opcji i oczekiwań, a już na pewno, jeśli chcesz podpisywać jakikolwiek dokument. Szczególnie, że prawo w UK jest inne, niż prawo rozwodowe w Polsce, a zwłaszcza po Brexicie.

4. Ujawnienie się publiczne z nowym związkiem, zanim finanse zostaną rozwiązane, zwłaszcza, gdy macie nieruchomość i majątek. Nowe małżeństwo przed wykonaniem rozdzielności po rozwodzie.

Musisz mieć świadomość, że nowe relacje mogą skomplikować toczące się postępowanie rozwodowe, nie mówiąc już o finansach. Jeśli ponownie związesz się z kimś lub ożenisz się bez wykonania wcześniej rozdzielności finansowej po rozwodzie, możesz stracić prawo do wykonania tego ważnego dokumentu. Losowo, wnioski o zajęcie części emerytury można nadal składać po ponownym zawarciu małżeństwa.

5. Brak planowania finansowego

Nie wystarczy powiedzieć, że chcesz 40%, 50% lub 60% majątku w rozwodzie, jeśli nie masz pojęcia, co to będzie oznaczać na poziomie praktycznym. Skontaktuj się z Adwokatem, aby się dowiedzieć, jaka jest rzeczywista wartość procentowa Waszego majątku, i czego możesz oczekiwać.

6. Zgoda na potrącenie części majątku małżeńskiego z alimentów na dzieci.

Często zadawane jest pytanie, czy główny opiekun mógłby otrzymać ryczałt lub większą część majątku małżeńskiego, zamiast stałych comiesięcznych alimentów na dziecko. Odpowiedź brzmi - nie.

Jeśli zgodzicie się pomiędzy sobą, że otrzymujesz mniejszą część z należnego Ci majątku, w zamian za niepłacenie alimentów, to ryzykujesz. Drugi rodzic zawsze ma prawo złożenia wniosku o alimenty.

7. Obarczanie dzieci Waszymi sprawami.

Chociaż Twój związek mógł się zakończyć, oboje pozostaniecie rodzicami dzieci. Dzieci nie mają dojrzałości emocjonalnej, aby radzić sobie z tymi złożonymi problemami dorosłych i nie powinny. Często zdarza się, że rodzic uważa za ważne, aby dzieci znały „prawdę” o drugim rodzicu. Może to być głęboko szkodliwe, a nawet może przynieść odwrotny skutek. Dzieci muszą wiedzieć, że mogą mieć związek z obojgiem rodziców.

8. Zasięganie porad prawnych w sprawie rozwodu czy separacji od rodziny lub przyjaciół.

Chociaż Twoi przyjaciele i rodzina mają dobre intencje i sami mogli się rozwieść w przeszłości, nie przechodzą Twojego rozwodu. Osoby, które są po Twojej stronie, powinny być tam, aby zapewnić Ci wsparcie emocjonalne. Jednakże jedyną osobą, od której powinieneś zasięgnąć porady prawnej, jest Adwokat.

9. Przekonanie, że Twoi znajomi to jedyne osoby, które widzą Twoje posty w mediach społecznościowych.

Nie publikuj niczego w mediach społecznościowych, ani nie pisz niczego w SMS-ie/e-mailu, czego nie chciałbyś, aby Sędzia zobaczył w przyszłości.

10. Prosto z wnioskiem do Sądu.

Przed złożeniem jakichkolwiek wniosków sądowych, umów się na płatną konsultację z Adwokatem i upewnij się, że przeprowadziłeś negocjacje ze współmałżonkiem. Chyba, że uznasz, iż są one niewskazane. Jednak czasem metody te mogą nie tylko oszczędzić koszty, ale także zapewnić znacznie większą kontrolę nad sprawami rozwodowymi.

