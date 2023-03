Oto 10 najczęściej kradzionych marek samochodów w Wielkiej Brytanii. Czy Twój pojazd znajduje się na „gorącej” liście złodziei?

Dane statystyczne Driver and Vehicle Licensing Agency nie pozostawiają złudzeń – najpopularniejszym, ale i najczęściej kradzionym samochodem w Wielkiej Brytanii, pozostaje Ford Fiesta. A które marki zajmują kolejne miejsca na „gorącej” liście złodziei samochodów?

Ford Fiesta najpopularniejszym samochodem na Wyspach

Z danych gromadzonych przez Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) wynika, że Ford Fiesta jest najpopularniejszą marką samochodów w Wielkiej Brytanii, jako że samochód ten obecny jest w aż w 1,5 mln gospodarstw domowych. Niestety jednak, z uwagi na swoją popularność, Ford Fiesta jest też najczęściej kradzioną marką samochodów w UK. Oficjalne statystyki pokazują, że w zeszłym roku w UK zgłoszono kradzież aż 5 979 sztuk samochodów spod znaku Forda Fiesta, czyli znacznie więcej, niż w 2021 roku, gdy takich kradzieży było 3909. Znaczący wzrost liczby kradzionych aut oznacza, że obecnie samochód Ford Fiesta jest kradziony na Wyspach średnio co 88 minut. A statystyki te mogą jeszcze się zwiększyć, ponieważ Ford zapowiedział w zeszłym roku zakończenie produkcji tego modelu, co jeszcze bardziej podniesie koszty części zamiennych do tychże samochodów.





Jakie samochody kradną złodzieje z brytyjskich ulic?

Na drugim miejscu, pod względem zainteresowania złodziei, uplasowały się samochody spod znaku Land Rover/Range Rover. Liczba kradzieży tych modeli wzrosła w 2022 r. o 47,4 proc. - czyli znacząco, choć należy dodać, że liczba kradzionych Fordów Fiesta wzrosła w porównaniu do 2021 roku aż o 53 proc.

Oto 10 najpopularniejszych modeli samochodów kradzionych w Wielkiej Brytanii w 2022 roku (dane za firmą LeaseLoco, opublikowane na thisismoney.co.uk):



1. Ford Fiesta – 5 979 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 53 proc.

2. Land Rover/Range Rover – 5 533 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 47,4 proc.

3. Ford Focus – 2 186 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 14,3 proc.

4. VW golf – 1 920 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 16 proc.

5. Land Rover Discovery – 5 533 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 52,4 proc.

6. BMW 3 Series – 1 454 skradzionych modeli w 2022 r. – spadek o -0,7 proc.

7. Mercedes Klasa C – 1 378 skradzionych modeli w 2022 r. – spadek o -6,5 proc.

8. Vauxhall Corsa – 1 280 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 5,1 proc.

9. Vauxhall Astra – 1 240 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 13,1 proc.

10. Mercedes Klasa E – 866 skradzionych modeli w 2022 r. – wzrost o 5,9 proc.

Na Wyspach rośnie liczba kradzionych samochodów

Z danych zebranych przez the Driver and Vehicle Licensing Agency i poddanych analizie przez ekspertów porównywarki leasingu samochodów LeaseLoco wynika, że w 2022 roku kierowcy w UK w sumie zgłosili DVLA 61 106 kradzieży samochodów wszystkich marek i modeli. To znacznie więcej niż w 2021 roku, gdy takich kradzieży było 48 493 (wzrost wyniósł 26 proc.). Ponure statystyki oznaczają, że do kradzieży samochodu w Wielkiej Brytanii dochodzi średnio co osiem i pół minuty.

Właściciele Forda Fiesta muszą się mieć na baczności

Eksperci ostrzegają teraz szczególnie kierowców Forda Fiesta przed zostawianiem swoich samochodów w ciemnych, niemonitorowanych miejscach, ponieważ po ogłoszeniu przez Ford w październiku zeszłego roku zakończenia produkcji tego modelu w czerwcu 2023 roku, będzie on jeszcze bardziej narażony na kradzieże. - Często zdarza się, że [w przypadku] pojazdu, który staje się modelem poszukiwanym, gdy kończy się jego podaż, cena za jego części zaczyna powoli rosnąć. Koniec [produkcji] Fiesty oznacza nie tylko koniec [produkcji] jednego z najpopularniejszych samochodów w Wielkiej Brytanii, ale także jeszcze większe ryzyko kradzieży tych samochodów, które są obecnie w ruchu. W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy już, że globalny brak dobrej jakości używanych pojazdów, obok niedoborów części zamiennych, zwiększył atrakcyjność starszych, tańszych samochodów, takich jak Fiesta. Pojazdy są często kradzione i rozbierane na części w warsztatach lub kradzione w celu wysyłki za granicę, aby zaspokoić międzynarodowy popyt – tłumaczy oficer łącznikowy policji Clive Wain z Tracker.

