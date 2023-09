Styl życia 10 materiałów i przedmiotów codziennego użytku, które obniżają jakość sygnału Wi-Fi

Niezależnie od tego, do czego wykorzystujemy internet, zawsze doceniamy dobrą jakość sygnału. Okazuje się jednak, że wiele otaczających nas przedmiotów w mniejszym lub większym stopniu sygnał ten spowalniają. Jakie to przedmioty lub materiały i czy jesteś świadomy, gdzie najlepiej jest umieścić router?

Poniżej prezentujemy Wam 10 materiałów lub przedmiotów, które zauważalnie obniżają jakość sygnału WiFi

Beton

Beton to jeden z tych materiałów, który może zakłócać działanie twojego routera. Jeśli więc zdecydowałeś się na wynajęcie lub kupno domu, do którego budowy użyto dużo betonu, to upewnij się, że twój router znajduje się jak najbliżej miejsca, w którym pracujesz lub w którym w inny sposób korzystasz z internetu.

Metal

Metal to również gęsty materiał, który może wpływać na szybkość internetu. Router należy umieszczać z dala od solidnych, metalowych konstrukcji.

Okna

Okna zawsze stanowią dla sygnału WiFi pewną zaporę, ale niektóre z nich są większą przeszkodą niż inne. Najbardziej jakość sygnału będą obniżać tzw. okna nisko-emisyjne, które pokryte są czymś w rodzaju metalicznej folii pomagającej zmniejszyć zużycie energii.

Tworzywa sztuczne i płyty gipsowo-kartonowe

Szybkość internetu obniżają także różnorodne tynki i płyty gipsowo-kartonowe. Choć należy zauważyć, że nie są one dla sygnału WiFi aż taką przeszkodą, jak twardsze i gęstsze materiały, takie jak beton czy metal.

Płytki ceramiczne

Płytki ceramiczne, powszechne w kuchniach i łazienkach, mogą prowadzić do zakłóceń działania internetu. Zwłaszcza, że ceramika jest często łączona z innymi materiałami, które mogą zmniejszać jakość sygnału, takimi jak tynki i płyty gipsowo-kartonowe.

Przeczytaj też:

300 funtów kary musi zapłacić pasażer, który zbyt głośno słuchał muzyki w metrze Breaking News

Lustra

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że na szybkość internetu mogą wpływać zwykłe lustra, które za szkłem mają zazwyczaj cienką powłokę z metalu. Właśnie ta mieszanka może prowadzić do wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych.

Meble

Wśród innych przedmiotów codziennego użytku, które mogą zakłócać jakość sygnału WiFi, są meble. Im więcej jest ich w domu i im są solidniejsze (tzn. wykonane z jednolitego kawałka drewna), tym sygnał WiFi może być słabszy.

Woda

To pewnie zaskakujące, ale jakość przesyłu może też zakłócać woda. Chodzi o większe ilości wody zgromadzone chociażby w akwarium na ryby.

Sprzęt AGD

Na jakość sygnału WiFi wpływa też oczywiście obecność sprzętu AGD, przede wszystkim kuchenki mikrofalowe i zmywarki, które emitują swoje własne fale radiowe. Zalecane jest, by router znajdowa ł się jak najdalej od takich urządzeń.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Kapitan samolotu sześciokrotnie przekroczył limit alkoholu. Wyrok sądu może zaskakiwać

Brytyjczyk sprzedawał organiczne wege boxy za 100 funtów. Produkty pochodziły z Tesco

Od sierpnia podrożeje alkohol w sklepach. Ceny jakich trunków wzrosną najbardziej?