10-letniej dziewczynce odmówiono pre-settled status, mimo że przyznano go jej rodzicom i bratu

Home Office odrzuciło wniosek o pre-settled status 10-letniej dziewczynki pochodzącej z Włoch po tym, jak przyznało status zasiedlenia jej rodzicom i bratu. Co mówią na ten temat eksperci?

10-letnia Sara została poinformowana przez Home Office, że nie przysługuje jej status zasiedlenia, mimo że jej rodzice mieszkają na Wyspach od ubiegłego roku i przyznano im już pre-settled status.

Odmowa pre-settled status

Sara wraz ze swoim 16-letnim bratem, Erikiem przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii na początku tego miesiąca, gdyż zależało im jeszcze na ukończeniu roku szkolnego we Włoszech, gdzie zostali ze swoją dalszą rodziną. Po przyjeździe na Wyspy, gdzie dołączyli do swoich rodziców, aplikowali oboje o pre-settled status. Home Office przyznało jednak status zasiedlenia wyłącznie 16-letniemu Erikowi, jednak odrzuciło wniosek 10-letniej Sary.

Imigranci z UE, którym zależy na pozostaniu na Wyspach, mają czas jedynie do 30 czerwca na to, aby aplikować o settled status lub pre-settled status (w zależności od tego czy mieszkają w Wielkiej Brytanii powyżej 5 lat, czy krócej). Status zasiedlenia przyznawany jest osobom, które udowodnią, że przed 31 grudnia 2020 roku już mieszkały w UK.

Matka i ojciec Sary przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii właśnie w grudniu 2020 roku ze względu na opóźnienia związane z pandemią. Oboje aplikowali o pre-settled status i Home Office bez problemu im go przyznało. Aby spełnić wymagane warunki do uzyskania pre-settled status dzieci włoskiej pary także przyjechały do Wielkiej Brytanii w grudniu na pięć dni. A w marcu 2021 roku oboje aplikowali o pre-settled status. Tutaj pojawiły się jednak problemy.

Niewystarczające dowody na pobyt

Erik, który posiada kartę bankową i mógł przedstawić wykaz zakupów zrobionych na Wyspach, co stanowiło dowód na to, że przebywał w UK w 2020 roku, Sara mogła przedstawić jedynie w ramach dowodu bilet lotniczy, którego jednak Home Office nie zaakceptowało.

Ojciec Erika i Sary powiedział:

- Razem z żoną zaniemówiliśmy. Sara jest dzieckiem, a my wszyscy mamy pre-settled status. Bardziej martwiłem się o żonę i siebie, gdyż nie mieliśmy za sobą długiego pobytu w UK. Nie myślałem, że nasze dziecko spotka się z odmową. To był szok. Sara bardzo się przejęła, gdy się o tym dowiedziała. Bała się, że zostawimy ją we Włoszech.

Opinia ekspertów

Organizacja, zajmująca się pomocą imigrantom z UE starającym się o status zasiedlenia twierdzi, że zgodnie z istniejącymi przepisami 10-letnia Sara powinna otrzymać pre-settled status nawet na podstawie przedstawionego biletu, stanowiącego dowód na to, że dziecko było w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020.

W sprawie wypowiedziało się już Home Office, którego rzecznik oświadczył:

- W trybie pilnym badamy tę sprawę i jesteśmy w kontakcie z rodziną w kwestii porady dotyczącej następnych kroków. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić, że wszystkie uprawnione dzieci będą miały zabezpieczony status, na który zasługują zgodnie z brytyjskim prawem.