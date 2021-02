10 lat więzienia za zatajenie podróży z czerwonej strefy. Minister zdrowia ogłosił nowe zasady wjazdu do UK

Fot. Getty

Minister zdrowia ogłosił nowe - bardzo surowe - zasady dla podróżujących do Wielkiej Brytanii. Za zatajenie podróży z kraju znajdującego się na czerwonej liście grozi nawet 10 lat więzienia. Jakie zasady wjazdu do UK obowiązują od 15 lutego 2021?

We wtorek popołudniu w Izbie Gmin minister zdrowia Matt Hancock przedstawił posłom nowe zasady wjazdu do Anglii, które będą obowiązywać od 15 lutego 2021. Szkocja, Walia i Irlandia Północna opracowały własne zasady, które jednak różnią się miedzy sobą nieznacznie. Poniżej zamieszczamy najważniejsze ogłoszone zasady, które będą obowiązywać w przypadku podróży do Anglii spoza Zjednoczonego Królestwa.

Jakie są nowe zasady dotyczące testów?

Obecnie w UK obowiązuje już obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego przed przekroczeniem granicy UK, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem. Od 15 lutego dodatkowo każda osoba, która będzie zobowiązana do odbycia 10-dniowej kwarantanny (zarówno w hotelu, jak i w domu), będzie musiała wykonać dwa kolejne testy - drugiego i ósmego dnia kwarantanny. Muszą to być testy PCR.

Za niewykonanie obowiązkowego testu grozi mandat w wysokości 1000 funtów za pierwszy test oraz 2000 za drugi test po przyjeździe. Dodatkowo, niewykonanie testu automatycznie wydłuży kwarantannę o kolejne 14 dni. Za testy trzeba będzie zapłacić samodzielnie. Jeden test kosztuje od 65 do 120 funtów, a wyniki zazwyczaj otrzymuje się po 1-2 dniach.

Nowe zasady nie zmieniają jednak reguły, że w przypadku wykonania testu w piątym dniu kwarantanny i otrzymania wyniku negatywnego, kwarantanna może zostać skrócona. Jednak w przypadku otrzymania wyniku pozytywnego kwarantanna zostaje wydłużona o kolejne 10 dni. Z kwarantanny zwolnione są nieliczne grupy, takie jak piloci czy pracownicy sezonowi.

Wprowadzenie nowych zasad w praktyce oznacza, że od 15 lutego osoby wjeżdżających do Anglii spoza Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Wysp Normandzkich i Isle of Man, będą musiały nie tylko poddać się 10-dniowej kwarantannie, ale również wykonać na własny koszt łącznie trzy testy na koronawirusa - jeden przed wjazdem do Anglii, drugi drugiego dnia po przyjeździe, a trzeci ósmego dnia pobytu na Wyspach. Dotyczy to również podróży do Anglii z Polski.

Kwarantanna hotelowa dla podróżnych z czerwonej strefy

Od 15 lutego wejdzie w życie także tzw. kwarantanna hotelowa dla osób przybywających do UK z 33 krajów znajdujących się na „czerwonej liście”. Na liście tej nie ma obecnie Polski. Osoby przybywające z czerwonej strefy będą musiały poddać się kwarantannie w wyznaczonym hotelu - na własny koszt. W Anglii ma to kosztować 1750 funtów za jedną osobę - łącznie za zakwaterowanie, transport oraz testy. Hotel należy zarezerwować i opłacić z wyprzedzeniem za pośrednictwem rządowego systemu internetowego, który zostanie wdrożony w najbliższym czasie.

Osoby, które nie przejdą kwarantanny w wyznaczonym hotelu, mogą otrzymać grzywnę w wysokości od 5000 do 10000 funtów. Ponadto, każdy, kto w formularzu lokalizacyjnym poda nieprawdę i zatai, że przybywa z czerwonej strefy, będzie podlegał karze więzienia do 10 lat. Więcej informacji na temat nowych zasad podróży do Anglii i pozostałych części UK ma zostać wkrótce opublikowanych.

Uzasadnieniem tak surowych zasad ma być ryzyko rozprzestrzeniania nowych mutacji koronawirusa, pojawiających się w krajach kwalifikowanych do czerwonej strefy.