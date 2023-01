10 europejskich linii lotniczych, które miały najwięcej odwołanych lotów latem 2022

Z najnowszego rankingu dotyczącego odwołanych lotów latem 2022 roku wynika, że to wcale nie te linie lotnicze, które są najczęściej krytykowane, zasłużyły na miano najgorszych. Wielu podróżnych może zaskoczyć fakt, że największy odsetek odwołanych lotów odnotowała linia lotnicza, która uchodziła przez wiele lat za wyjątkowo punktualną.

Lato 2022 było na brytyjskich lotniskach wyjątkowo problematyczne ze względu na duże kolejki związane ze wzrostem popytu na podróże przy niewystarczającej liczbie pracowników naziemnych po pandemii. Jak się jednak okazuje, mimo wielu odwołanych lotów na Wyspach, największy powód do niezadowolenia mieli pasażerowie linii lotniczej wykonującej najwięcej lotów do i z Niemiec.





Najwięcej odwołanych lotów

Lufthansa Airline, flagowy przewoźnik Niemiec, miał najwyższy odsetek odwołanych lotów w lecie 2022, przy czym 3,69 proc. wszystkich lotów tej linii zostało odwołanych w tym okresie.

Nowa analiza europejskich linii lotniczych, które odwołały loty w ostatniej chwili zeszłego lata, przeprowadzona została przez Mabrian Technologies, wiodącą firmę zajmującą się analizą danych dla turystyki i informacji turystycznej. Sporządziła ona listę dziesięciu największych linii lotniczych w Europie, które odwołały największą część swoich lotów w okresie letnim.

Według analizy, biorąc pod uwagę dziesięć europejskich linii lotniczych najbardziej dotkniętych odwołaniami w okresie od 17 lipca do 30 sierpnia 2022 r., odnotowano prawie 9000 odwołanych lotów, co oznacza, że ​​średnio dwa na sto lotów zaplanowanych przez te linie zostało odwołanych w Europie.

W komunikacie prasowym na temat analizy czytamy: „Lufthansa, jedna z firm najbardziej dotkniętych ograniczeniami pracowniczymi i strajkami, znajduje się na szczycie listy linii lotniczych o największej liczbie odwołanych lotów z łącznie 2521 zaplanowanymi lotami, które zostały odwołane w ostatniej chwili w Europie”.

Następne na liście znalazły się duńskie linie lotnicze Scandinavian Airlines (SAS) z 3,4 proc. (812) odwołanych lotów i KLM Royal Dutch Airlines z 628 odwołanymi lotami (2,64 proc.).

Na miejscu czwartym na niechlubnej liście uplasowały się niemieckie tanie linie lotnicze Eurowings z 2,47 proc. odwołanych lotów (835). Następnie linie Tap Air Portugal (2,01 proc.) 379 odwołanych lotów.

Na miejscu szóstym znalazły się linie British Airways z 1,79 proc. (755) odwołanych lotów. Na siódmym miejscu węgierskie linie Wizz Air z 1,61 proc. (591) odwołanych lotów. Miejsce ósme zajęły brytyjskie linie EsyJet (1,34 proc.) 1482 odwołane loty.

Na miejscu dziewiątym uplasowały się linie Air France (1,23 proc.) 561 odwołanych lotów, a na dziesiątym miejscu linie hiszpańskie Vueling (0,84 proc.) 417 odwołanych lotów.

Niezadowolenie pasażerów

Komentując raport dotyczący odwołanych lotów, menedżer ds. rozwoju biznesu firmy Mabrian, Anna Borduzha, powiedziała, że ​​odwołanie lotu jest jednym z głównych powodów niezadowolenia podróżnych. Zaapelowała do linii lotniczych i firm turystycznych, aby popracowały nad danymi z 2022 r. i prognozami na 2023 r.

Ryanair i odwołane loty

Pomimo całego hałasu wokół odwołanych lotów, Ryanair – jak się okazuje – odwołał tylko 0,5 proc. swoich lotów w lecie 2022 roku, plasując się tym samym na 14. pozycji.

Warto również przypomnieć, że spór prawny między irlandzką linią lotniczą a organami regulacyjnymi w sprawie odwołanych lotów z powodu strajku pilotów w 2018 roku, zakończył się w grudniu 2022 roku zgodą Ryanaira na wypłacenie odszkodowań poszkodowanym pasażerom.

Odszkodowanie za odwołane loty

W ten sposób podróżni, którzy ucierpieli w wyniku opóźnień lub odwołanych lotów podczas akcji strajkowej pilotów Ryanaira cztery lata temu, mogą teraz ubiegać się o odszkodowanie od irlandzkich linii lotniczych i są do tego zachęcani przez brytyjski regulator podróży lotniczych, Civil Aviation Authority (CAA).

Paul Smith, dyrektor ds. konsumentów w brytyjskim Civil Aviation Authority powiedział:

- Decyzja Ryanaira o umorzeniu apelacji do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego oznacza, że poszkodowani pasażerowie będą mogli teraz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie od Ryanaira, jeśli ucierpieli z powodu strajku podjętego przez pilotów Ryanaira w 2018 roku i zachęcamy wszystkich pasażerów lotów, których to dotyczy, do ubiegania się o odszkodowanie, do którego są uprawnieni.

W strajku w 2018 roku wzięli udział piloci Ryanaira w Belgii, Holandii, Niemczech i Szwecji przyłączając się do akcji protestacyjnej irlandzkich pilotów. 24-godzinny strajk doprowadził do odwołania około 400 lotów, na czym ucierpiało ponad 74 000 pasażerów.

