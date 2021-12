10-dniowy okres samoizolacji zostanie skrócony, by uratować Święta Bożego Narodzenia? Zobacz na ile dni można by liczyć

Fot. Getty

Z nieoficjalnych jeszcze danych wynika, że Minister Zdrowia Sajid Javid rozważa skrócenie 10-dniowego okresu samoizolacji, żeby załagodzić braki kadrowe w NHS i umożliwić mieszkańcom UK organizację świątecznych przyjęć. O ile dni miałaby ewentualnie zostać skrócona samoizolacja?

Według dziennika „The Times” Minister Zdrowia Sajid Javid przychyla się do pomysłu skrócenia okresu samoizolacji z 10 do 7 dni. Ewentualna decyzja w tej sprawie pomogłaby załagodzić problem niedoborów kadrowych w placówkach NHS, a także umożliwiłaby wielu ludziom przebywającym na takiej izolacji spędzenie czasu z bliskimi w Święta Bożego Narodzenia. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że ogromna liczba personelu medycznego przebywa obecnie w izolacji z powodu infekcji koronawirusem, co tylko wywiera jeszcze większą presję na brytyjską służbę zdrowia. Zmiany, o których mówi się jeszcze nieoficjalnie, pozwoliłyby skrócić kwarantannę każdemu pacjentowi ze stwierdzonym wcześniej zakażeniem koronawirusem, który w szóstym i siódmym dniu otrzymałby ujemny wynik testu przepływu bocznego.

Skrócenie samoizolacji wejdzie w życie już w tym tygodniu?

Ponieważ jednym z celów ewentualnego skrócenia samoizolacji dla pacjentów covidowych miałoby być także umożliwienie masie ludzi spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, to decyzja Ministra Zdrowia w tej sprawie musiałaby zostać podjęta na dniach. Wiadomo jest, że takie rozwiązanie popiera m.in. były premier Tony Blair, którego instytut wezwał we wtorek ministerstwo do zniesienia 10-dniowego okresu izolacji. A podobnego zdania jest też np. profesor Neil Ferguson z Imperial College London. - Myślę, że [okres samoizolacji mógłby zostać skrócony – przyp.red.], gdyby można to było połączyć z wykonaniem testów przepływu bocznego, tak aby wynik testu był negatywny – powiedział profesor na łamach „Sunday Telegraph”. I dodał: - Modelowanie i analiza sugerują, że jeśli [izolowanie się przez zaledwie siedem dni] zostanie połączone z testami przepływu bocznego, to nie zmniejszy to tak bardzo skuteczności środków ochronnych.