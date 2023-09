Praca i finanse 10 000 Ukraińców otrzyma bezpłatne lekcje języka angielskiego. Ma im to pomóc na rynku pracy w UK

24 sierpnia, w Dzień Niepodległości Ukrainy, rząd brytyjski zapowiedział sfinansowanie kursów języka angielskiego dla nawet 10 000 Ukraińców przebywających w UK. Ta hojna propozycja rządu ma polepszyć perspektywy Ukraińców na rynku pracy na Wyspach.

Bezpłatne kursy języka angielskiego dla osób, które uciekły przed wojną

Rząd brytyjski zapowiedział 24 sierpnia, czyli w Dzień Niepodległości Ukrainy, że sfinansuje nawet 10 000 kursów języka angielskiego dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Niezależnie od tego, czy uchodźcy zatrzymali się w Anglii, Szkocji, Walii czy Irlandii Północnej, będą mogli bezpłatnie uczyć się angielskiego 20 godzin tygodniowo, przez okres 10 tygodni. Poza tym, jak ogłosił Department for Levelling Up, Housing and Communities, Ukraińcy otrzymają wsparcie w zakresie znalezienia zatrudnienia, które ma objąć porady dotyczące znalezienia pracy, tworzenia CV, składania podań o pracę i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

– Ukraiński Dzień Niepodległości to czas świętowania ukraińskiej kultury i tradycji, a także naszych wspólnych wartości. Jest to także ponure przypomnienie o konieczności dalszego wspierania naszych ukraińskich przyjaciół w ich walce z barbarzyńską inwazją Putina. Nadal solidaryzujemy się z Ukrainą. Te nowe kursy języka angielskiego i wspierające zatrudnienie stanowią uzupełnienie pakietu szerszego wsparcia rządowego, które ma pomóc Ukraińcom w znalezieniu pracy i osiedleniu się w obrębie naszych społeczności, w okresie, gdy powrót na Ukrainę nie jest bezpieczny – zaznaczyła Minister ds. mieszkalnictwa i bezdomności Felicity Buchan.

Przeczytaj też:

Mężczyzna musiał zapłacić EasyJet 144 funty za nadbagaż. Walizki były za duże o 1 cm bagaż w easyjet

Ilu Ukraińców przyjechało do UK po wybuchu wojny?

Najnowsze dane rządowe pokazują, że do dnia 14 sierpnia na Wyspy przybyło 184 400 Ukraińców, którzy otrzymali wizy albo w ramach programu the Ukraine Family Scheme, albo w ramach the Ukraine Sponsorship Scheme. Z badań przeprowadzonych na próbie 10 709 osób w wieku 18 lat i więcej w okresie od 27 kwietnia do 15 maja 2023 r., a opublikowanych w lipcu wynika, że ponad połowa dorosłych, którzy uciekli z Ukrainy na skutek wybuchu wojny, chce pozostać w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli powrót do kraju będzie bezpieczny. Dla większości ankietowanych, decyzja o pozostaniu w Wielkiej Brytanii podyktowana ma być lepszymi możliwościami w zakresie znalezienia pracy na Wyspach.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

„Miało być tak pięknie, a nie jest….” – Polacy szczerze o powrocie z UK do Polski

O co najczęściej kłócimy się z sąsiadami w Wielkiej Brytanii?

Odsypiasz w weekendy, by nadrobić niedobory snu z tygodnia? Ryzykujesz utratą zdrowia