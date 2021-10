1 na 6 mieszkańców UK nie był w stanie kupić jedzenia z powodu pustych półek. ONS ujawniło dane dotyczące kryzysu dostawczego

Fot. Getty

Office for National Statistics (ONS) opublikowało dość zaskakujące dane, dotyczące utrudnień zakupowych, jakie w ciągu ostatnich dwóch tygodni napotykali mieszkańcy Wielkiej Brytanii w codziennym życiu. Jedna na sześć osób miała problemy z zakupem podstawowych produktów spożywczych.

Kryzys łańcucha dostaw jest przez jednych wyolbrzymiany, a przez innych całkowicie bagatelizowany. Okazuje się jednak, że ma on pewien realny wpływ na codzienne życie mieszkańców Wielkie Brytanii. Office for National Statistics (ONS) zbadało, jak duży jest to wpływ.

Jak bardzo kryzys dostawczy wpłynął na życie codzienne w UK?

Badanie ONS prowadzono przez niecałe tygodnie między 22 września a 3 października. Wyniki badania pokazują, jaki był realny wpływ kryzysu dostawczego na życie codzienne mieszkańców UK.

Aż 9 milionów mieszkańców UK (1 na 6 osób, czyli 17 proc. badanych) miała problem z zakupem podstawowych produktów spożywczych – z powodu ich niedostępności w sklepach. Badanie ONS pokazało, że niektóre regiony UK odczuły niedobory towarów bardziej, niż inne. Przykładowo, produktów spożywczych najbardziej brakowało w East Midlands i w całej Anglii północno-wschodniej. W tych rejonach co piąta osoba (21 proc.) miała problem z zakupem jedzenia.

Co więcej, 15 proc. badanych nie było w stanie zatankować samochodu z powodu niedoborów paliwa na wielu stacjach benzynowych na terenie całej Wielkiej Brytanii. Z kolei prawie co czwarta osoba (23 proc.) przyznała w badaniu, że nie była w stanie kupić pozostałych niezbędnych artykułów życia codziennego – innych niż jedzenie czy paliwo.

Mieszkańcy UK wskazali również, że pojawiły się problemy z dostępnością leków. 23 proc. badanych zgłosiło dłuższy niż zwykle czas oczekiwania na realizację recept.

Ogółem aż dwie trzecie badanych (61 proc.) stwierdziło, że zauważa pewne pogorszenie sytuacji w sklepach, obejmujące przede wszystkim mniejszą różnorodność dostępnych produktów oraz problemy z dostępnością zamienników konkretnych produktów.

Dane ONS pokazują zatem, że z jednej strony nie da się zaprzeczyć problemom z dostępnością towarów, z drugiej jednak strony, rozmiary trudności faktycznie zgłaszanych przez mieszkańców UK nie wydają się szokująco dramatyczne.