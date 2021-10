1 na 5 osób nie jest chroniona przed cyberatakami

materiał partnerski

Jedno z ostatnich badań przeprowadzonych przez stronę One Pulse wykazało, że jedna na pięć osób korzystających na co dzień z Internetu, nie jest w żaden sposób chroniona przed cyberatakami. Konieczność ochrony przed zagrożeniami online jest tym ważniejsza, im więcej czasu spędza się na korzystaniu ze smartfonów i komputerów oraz im częściej przesyła się wrażliwe informacje, w tym dane bankowe, dane osobowe i hasła.

Obecnie do wyboru jest wiele opcji, które pomagają chronić aktywność w sieci. Najbardziej znane z nich to VPN i oprogramowanie antywirusowe. Wyniki wcześniej wspomnianych badań wskazują na to, że z żadnego z nich nie korzysta aż 20% internautów.

Dlaczego niektórzy rezygnują z ochrony?

Wśród niektórych osób panuje przekonanie, że informacje o atakach hakerów i uzyskaniu dostępu do prywatnych danych to problem osób trzecich. Zainfekowanie wirusem lub nieautoryzowane zdobycie danych kojarzy się wyłącznie z niefrasobliwością internautów, lub proszeniem się o kłopoty na własne życzenie.

Istnieje inna grupa użytkowników Internetu twierdząca, że nie mają nic do ukrycia i nie posiadają żadnych istotnych informacji mogących zainteresować hakerów, a co za tym idzie, nie muszą tracić czasu na instalowanie dodatkowego oprogramowania. Pozostali są pewni, że korzystanie z systemów operacyjnych, iOS, Mac lub Linux uchroni ich przed wszelkimi cyberatakami.

Ryzyko jednak wciąż jest realne, a cyberprzestępcy coraz przebieglejsi i trudniejsi do wykrycia. Nie ma argumentów przeciw dbaniu o własną ochronę, tym bardziej że można to robić z minimalnym wysiłkiem, a nawet za darmo.

Sytuacje sprzyjające atakom cyberprzestępców

Ofiarą ataku hakerów można stać się wszędzie, jednak najbardziej narażone są osoby, które korzystają z publicznej sieci Wi-Fi, na przykład pracując w bibliotece lub kawiarni. Wiele takich połączeń nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, przez co każdy może zobaczyć to, co robią inni użytkownicy sieci. Najlepszym sposobem na ochronę swojego połączenia jest wykorzystanie oprogramowania VPN, które jest dostępne za darmo lub za dodatkową opłatą.

Atakom cyberprzestępców sprzyja także pobieranie plików i oprogramowania z nieznanych miejsc. W tym przypadku najlepiej jest korzystać wyłącznie z oficjalnych stron producentów lub wybieranie takich witryn, którym można ufać i podjęcie dodatkowych środków ostrożności, w tym sprawdzenie pobranego pliku w programie antywirusowym.

Dwa proste sposoby na bezpieczeństwo w sieci

Jeśli mowa o zachowaniu bezpieczeństwa podczas surfowania po Internecie, warto wziąć pod uwagę dwa podstawowe sposoby na ochronę:

1.Oprogramowanie antywirusowe

Oprogramowanie antywirusowe od zaufanego dostawcy pozwala na monitorowanie połączenia internetowego, a także skanuje wszystkie pobierane pliki, sprawdzając ich bezpieczeństwo. Dobry program antywirusowy powinien bez problemu wykryć złośliwe oprogramowanie, a także podejrzaną stronę internetową. Regularnie aktualizując bazy danych antywirusa, można być pewnym, że nie prześlizgną się nawet najnowsze wirusy. Program antywirusowy to konieczność dla każdego systemu operacyjnego, niezależnie od tego, czy jest to Android, Mac, czy Windows.

VPN chroni przede wszystkim połączenie internetowe użytkownika, dzięki szyfrowaniu i ukryciu wszystkich jego aktywności. Ruch internetowy jest skutecznie ukrywany nie tylko przed potencjalnymi cyberprzestępcami, ale także dostawcą usług internetowych. Dzięki temu chronione są wszystkie przesyłane dane, w tym numery karty bankowych, hasła czy lokalizacja. VPN posiada także wiele dodatkowych funkcji - pozwala na uzyskanie dostępu do zablokowanych geograficznie zasobów, bez problemu zmienia IP użytkownika oraz ułatwia surfowanie po Internecie z dowolnego miejsca z publicznym Wi-Fi.

Wskazówki na zakończenie

W temacie ochrony swojego bezpieczeństwa w sieci doskonale sprawdza się powiedzenie “lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Zapobieganie atakom cyberprzestępców jest znacznie łatwiejsze i tańsze, niż konieczność późniejszego radzenia sobie z poniesionymi stratami.

W tym przypadku działa reguła im więcej, tym lepiej. Instalacja oprogramowania antywirusowego oraz wysokiej jakości VPN to podstawy, o których powinien wiedzieć każdy internauta. Na koniec warto pamiętać o zdrowym rozsądku i chłodnym podchodzeniu do wszelkich nietypowych wiadomości e-mail czy klikania w podejrzane linki. Ignorowanie takich wiadomości pozwala na zaoszczędzenie sobie wielu kłopotów.