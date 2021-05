Polacy czują się dyskryminowani na Wyspach? Wyprowadzkę z UK po 30 czerwca rozważa już 1 na 10 obywateli UE

Co składania obywateli UE do wyprowadzki z UK?

Fot. Getty

Już jeden na dziesięciu obywateli UE, do tej pory mieszkających w UK, poważnie rozważa wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021. W tym gronie znaleźli się też Polacy, którzy z dużej mierze czują się dyskryminowani w Wielkiej Brytanii. Co składania obywateli UE do wyprowadzki z UK?

Najnowsza ankieta wśród mieszkających na Wyspach obywateli Unii Europejskiej, została przeprowadzona przez Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements (IMA). Jakie są najczęściej wskazywane przez badanych powody chęci wyprowadzki z UK po czerwcu 2021? Obywatele których państw UE najbardziej intensywnie rozważają wyjazd z Wielkiej Brytanii na stałe? Jakie są odczucia Polaków na temat życia na Wyspach po Brexicie?

Koniec przyjmowania wniosków o settled status coraz bliżej

Do 30 czerwca Home Office przyjmuje wnioski o settled status. Osoby, które od 1 lipca chcą legalnie pracować i żyć na Wyspach, muszą w terminie złożyć wniosek. Status osoby osiedlonej w UK jest konieczny do tego, by legalnie żyć i pracować w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Zakończenie przyjmowania wniosków o settled status kończy tzw. grace period, czyli okres po Brexicie, gdy obywatele UE żyjący w UK mogą jeszcze składać wnioski o settled status. W tym okresie obywatele UE w UK mogą liczyć na „łagodniejsze” traktowanie, ponieważ brak statusu zasiedlenia niekoniecznie wiąże się z utratą pracy czy koniecznością opłacenia leczenia z własnej kieszeni - mimo że Brexit już dawno nastąpił. Wzmożone kontrole (organów granicznych, pracodawców, landlordów itd.), dotyczące statusu imigracyjnego obywateli UE w UK, w wielu miejscach mogą rozpocząć się właśnie dopiero od 1 lipca.

Polacy czują się dyskryminowani w UK?

Według najnowszego sondażu w związku z zamknięciem programy EU Settlement Scheme z końcem czerwca z Wielkiej Brytanii może wyprowadzić się aż 10 proc. obywateli UE, którzy do tej pory żyli i pracowali na Wyspach. Wśród osób biorących udział w badaniu IMA znaleźli się również Polacy. Jak się okazało, Polacy - na równi z Bułgarami i Austriakami - w dużej części stwierdzili, że kwestia równego traktowania w UK pozostawia wiele do życzenia. Aż 40 proc. Polaków, mieszkających na co dzień na Wyspach przyznało, że czują się w UK dyskryminowani.

Dlaczego obywatele UE chcą wyprowadzić się z UK?

Biorąc jednak ogół badanych główne powody niechęci do życia w UK były też inne. Jakie najczęstsze powody rozważania decyzji o wyprowadzce z UK wskazywali obywatele UE?

Przede wszystkim respondenci wskazywali na brak zaufania do brytyjskich władz oraz poczucie, że po Brexicie Wielka Brytania stała się mniej przyjaznym krajem. 30 proc. badanych przyznało, że boi się, że w przyszłości ich prawa na Wyspach nie będą realnie przestrzegane przez brytyjskie organy publiczne. Badanie IMA pokazuje zatem, że wśród obywateli UE mieszkających w UK obecny jest określonej treści niepokój związany z życiem na Wyspach po Brexicie.

Kto chce, a kto nie chce wyprowadzić się z UK z powodu Brexitu?

Wśród respondentów najwięcej osób rozważających wyjazd na stałe z UK to osoby pochodzące z Niemiec, Hiszpanii i Francji. Dodatkowo, częściej o wyprowadzce z UK myślą mężczyźni niż kobiety. Pod względem wieku, w grupie mającej najwięcej wątpliwości co do życia na Wyspach po Brexicie przeważały osoby w wieku 45-74 lat, mieszkające w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Anglii, zarabiające ponad 50 000 funtów rocznie.

Z drugiej osoby, w grupie osób, które są raczej zdecydowane pozostać w UK po 30 czerwca 2021, przeważają Norwegowie, Litwini i Portugalczycy w wieku 16-24 lata, mieszkający w Walii, zarabiający mniej niż 30 000 funtów rocznie. Pozostanie w UK częściej rozważają kobiety niż mężczyźni.