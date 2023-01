1 mln funtów za przejście na weganizm - czy Rishi Sunak podejmie wyzwanie?

„Nadszedł czas, aby zachęcić przywódcę Wielkiej Brytanii do przestrzegania jego słów i podjęcia znaczących działań”

Rishi Sunak dostanie milionów funtów, jeśli na miesiąc przejdzie na weganizm. Szef brytyjskiego rządu został adresatem najnowszej propozycji ze strony organizacji charytatywnej Generation Vegan (GenV) z okazji Veganuary.

Czy brytyjski premier (choćby na miesiąc!) przejdzie na weganizm? W związku z „wegańskim styczniem” (Veganuary), Generation Vegan zaproponowało Rishiemu Sunakowi tymczasową zmianę diety. Międzynarodowa wegańska organizacja charytatywna zaoferowała mu okrągły milion funtów za przejście na weganizm na jeden miesiąc „dla dobra zwierząt, [...] naszej planety, naszego zdrowia, naszych rolników i naszej przyszłości”. 31 grudnia 2022 na oficjalnej stronie internetowej GenV opublikowany został list otwarty dotyczący tej sprawy, który również został skierowany do biura premiera. Dodajmy, że ów milion funtów nie trafi bezpośrednio do kieszeni szefa rządu UK. „Mamy nadzieję, że [premier Sunak] podejmie nasze wyzwanie, będzie jadł wegańsko przez miesiąc i pozwoli nam przekazać te pieniądze na cele charytatywne” - jak czytamy w oświadczeniu.





„Chcielibyśmy przekazać 1 milion funtów na wybraną przez ciebie organizację charytatywną w zamian za przyjęcie diety roślinnej przez miesiąc” - pisała w liście wysłanym w środę na Downing Street 10 Naomi Hallum, dyrektor naczelna Vegan Generation.

To jednak nie wszystko. W Londynie, a konkretnie na stacji metra Westminster pojawiły się billboard reklamujący tę inicjatywę, a w czterech głównych brytyjskich gazetach wykupiono całostronicowe reklamy wzywające premiera UK do przyjęcia wegańskiego wyzwania. Rishi Sunak dostał czas do końca stycznia na podjęcie decyzji.

Generation Vegan rzuca wzywanie premierowi UK

Dlaczego padło akurat na lidera Partii Konserwatywnej, który kieruje brytyjskim rządem? Warto w tym miejscu nadmienić, że ze względu na swoją religię Rishi Sunak, który jest hinduistą, nie je wołowiny. Premier UK wielokrotnie mówił o ochrony przyszłości naszej planety i mówił o znaczeniu okazywania współczucia, jak zwrócili uwagę działacze GenV. „W obliczu nasilających się kryzysów klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych, a także rosnącej liczby zwierząt, które padają ofiarą naszych wyborów żywieniowych, uznaliśmy, że nadszedł czas, by zachęcić tego przywódcę do poparcia swoich słów konkretnymi działaniami” - tak Generation Vegan wyjaśnia wybór Sunaka.

Co więcej, właśnie w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z eskalacją kryzysów klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych. „Nadszedł czas, aby zachęcić przywódcę Wielkiej Brytanii do przestrzegania jego słów i podjęcia znaczących działań” - podsumowano.

Dodajmy, że podobne wyzwanie zostało rzucone papieżowi Franciszkowi. Głowa kościoła katolickiego nie odpowiedziała na nie, ale papież najpierw udzielił kampanii błogosławieństwa, a później wezwał młodych ludzi do jedzenia mniejszej ilości mięsa. Bardziej bezpośredni był były prezydent USA Donald Trump, który w obliczu wyzwania rzuconego przez GenV wprost odrzucił ich ofertę. Dodawał przy tym, iż weganizm „miesza w chemii ciała i mózgu”, jak przypomina brytyjski portal „The Independent".

Czym jest Veganuary? Jest to coroczne wyzwanie zainicjowane przez brytyjską organizację non-profit, która promuje i edukuje ludzi na temat weganizmu, zachęcając ich stosowania się do diety pozbawionej jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego w pierwszym miesiącu każdego roku.

Na czym polega Veganuary?

Inicjatywa ta ruszyła w 2014 roku, a liczba osób gotowych podjąć to wyzwanie wzrasta z każdym rokiem. 400 000 osób zdecydowało się spróbować weganizmu w 2020 roku. W ramach kampanii oszacowano, że odpowiada to ekwiwalentowi dwutlenku węgla 450 000 lotów samolotem i życiu ponad miliona zwierząt. Inicjatorami tej akcji są Jane Land i Matthew Glover. Firmy spożywcze i restauracje w Wielkiej Brytanii wprowadzają w styczniu nowe produkty wegańskie, które zbiegają się w czasie z Veganuary, co dla wielu osób stanowi duże ułatwienie w przejściu na taką dietę.

