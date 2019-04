1 kwietnia to w UK krajowy dzień podwyżek - SPRAWDŹ co od dziś zdrożeje!

Pierwszy to kwietnia to nie tylko prima aprilis - w Wielkiej Brytanii mamy raczej do czynienia z krajowym dniem podwyżek!

Niestety, to nie jest żaden pierwszokwietniowy żart - w UK akurat pierwszy kwietnia oznacza początek roku finansowego. Dla wielu firm i przedsiębiorstw to dostatecznie dobra wymówka, aby podnieść rachunki. W górę idą recepty, rachunki i... ceny znaczków. Brytyjskie media określiły wręcz dzisiejszy dzień National Price Hike Day! Zatem - co konkretnie zdrożeje i o ile?

ZNACZKI POCZTOWE

Niby niedużo, bo o zaledwie 3 pensy wzrosną ceny znaczków (do 70p i 61p), a koszt nadania najmniejsze paczki zwiększy się o 10p - z £3.45 do £3.55

RECEPTY

Z £8.60 do £8.80 wzrosły koszty opłacenia recept wydawanych przez lekarzy National Health Service. Niby niewiele, bo tylko o 2.3 procenta, ale dla wielu tysięcy pacjentów regularnie wykupujących leki to duże obciążenie.

Osoby regularnie wykupujące recepty, którym nie przysługuje zwolnienie z opłat mówią wręcz o "katastrofalnych skutkach", jakie decyzja The Department of Health and Social Care (DHSC) będzie miała dla ich budżetów.

Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

TELEFON/INTERNET

Three, EE, O2 i Vodafone solidarnie podnoszą koszta swoich abonamentów. Klienci Sky Entertainment, Sky Fiber Broadband i Sky Talk Anytime odnotują dwufuntowy wzrost opłat w skali miesiąca.

GAZ/PRĄD

Około 11 milionów gospodarstw domowych czeka podwyżka. 23 dostawców energii elektrycznej i gazu podniosło ceny w związku z najnowszymi regulacjami Ofgemu. Oznacza to średni wzrost rachunków na poziomie 106 funtów rocznie

COUNCIL TAX

Niestety, od kwietnia w Anglii wprowadzona zostanie najwyższa możliwa, czyli 4.5-procentowa podwyżka Council Tax. Po niej przeciętne gospodarstwa domowe będą płacić średnio o 75.60 funtów rocznie więcej niż obecnie. Więcej na ten temat możesz przeczytać w tym artykule.

DENTYSTA

Opłata NHS za badanie dentystyczne wzrośnie o £1,10 (5%) z £21.60 GBP do £22.70.

RACHUNKI ZA WODĘ

Średnio za wodę zapłacimy do 415 funtów co oznacza w niektórych przypadkach wzrost o nawet 8%.

LICENCJA TELEWIZYJNA

Podobnie, jak w roku ubiegłym, także i teraz TV licencje podrożało o 4 funty i wynosi £154.50.