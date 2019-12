1.5 tysiąca złotych - tyle na Święta wyda przeciętnie polska rodzina

Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte na Boże Narodzenie polska rodzina wyda średnio ponad 1,5 tys. zł w tym roku. Pomimo rosnącej popularności zakupów przez internet, większość naszych rodaków nadal robi zakupy "tradycyjnie", w sklepie stacjonarnym.

Według udostępnionych w raporcie danych "Zakupy świąteczne 2019" polska rodzina z okazji świąt wyda 1521 złotych. Co ciekawe, blisko 70 proc. świątecznego budżetu zostanie wydane w sklepach stacjonarnych, a (tylko?) 489 zł trafi do sprzedawców online. Pomimo technologicznego postępu wciąż wydajemy pieniądze tradycyjnie, w "analogowych" sklepach - tendencja ta nie tylko się utrzymuje, ale wręcz rośnie! W porównaniu do 2018 poszła w górę o 6,1 proc.

"E-commerce rośnie w Polsce wolniej niż w pozostałych badanych krajach. W Polsce jest to 2,7 proc. w porównaniu do 4,8 proc. w Europie. Kanał online, który stanowi 32 proc. wszystkich świątecznych wydatków w ośmiu badanych krajach urósł o 5 pp. w porównaniu do ubiegłego roku" – komentowała Patrycja Venulet z Deloitte.

Internet służy Polakom głównie do szukania prezentowych inspiracji. Nie ufamy cyfrowym sprzedawcom, którzy mają w swojej ofercie produkty żywnościowe - tylko 15 proc. ankietowanych deklaruje, że kupi żywność za pośrednictwem internetu, a 72 proc. preferuje sklepy stacjonarne. Widać wyraźnie, że Polak woli poświęcić więcej czasu na zakupy tego typu. Woli wziąć do ręki, dotknąć, przekonać się "na własnej skórze" co do jakości wyrobu.

Może to nieco zaskakiwać, ale w tradycyjny sposób wolimy też kupować kosmetyki i perfumy oraz produkty zdrowotne - aż 62 proc. Polaków robi takie zakupy w sklepach stacjonarnych. Z kolei kupowanych na prezenty książek będziemy szukać głównie w tradycyjnych punktach sprzedaży (45 proc.) oraz online, ale w sklepach, które mają oddziały stacjonarne (38 proc.), jak czytamy w depeszy PAP`u.

A co przyciąga Polaków do zakupów online? W wydawaniu pieniędzy online najlepsza jest możliwość dostawy do domu (62 proc.). Następnie ankietowani wymieniają szeroki asortyment (58 proc.) oraz brak poczucia straty czasu (58 proc.). Jak czytamy, dalej ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57 proc.).

A co świadczy na rzecz tradycyjnego robienia zakupów? To możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77 proc.), polityka wymiany i zwrotów (76 proc.), ochrona danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.)