1,3 mln mieszkańców UK cierpi z powodu tzw. długiego Covidu! Jakie są jego objawy?

Nawet 1,3 miliona osób w Wielkiej Brytanii, czyli jedna na 50, prawdopodobnie cierpi z powodu tzw. długiego Covidu. Ponad pół miliona ciężko doświadczonych chorobą mieszkańców Wysp to osoby, które chorowały w trakcie pierwszej fali, gdy na świecie nie było jeszcze szczepionki.

Dane dotyczące tzw. długiego Covidu przedstawili właśnie eksperci the Office for National Statistics (ONS). Urząd wziął pod uwagę osoby z prywatnych gospodarstwach domowych, które zgłaszały problem z długim Covidem i zaprosił do badania reprezentatywną próbę ozdrowieńców. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czterech tygodni do 6 grudnia, czyli jeszcze przed niedawnym, znacznym wzrostem infekcji wywołanych nowym wariantem Omikron. Szacowane 1,3 mln osób cierpiących na powikłania po Covid-19 to więcej o ok. 100 000 w porównaniu do października (wówczas szacunki te wyniosły 1,2 mln) i znacznie więcej, niż na początku lipca, gdy takich przypadków było ok. 945 000). Spośród badanych ok. 70 proc. po raz pierwszy miało – lub podejrzewało, że miało Covid-19 w okresie 12 tygodni poprzedzających badanie, a 50 proc. w ogóle po raz pierwszy zachorowało ponad rok temu, czyli w okresie, w którym nie było jeszcze szczepionek na koronawirusa.

Long Covid – jak bardzo jest poważny?

Objawy long Covidu różnią się, ale szacuje się, że w Wielkiej Brytanii skutecznie utrudniają one życie nawet ponad 800 000 osób. W przypadku blisko 250 000 osób wykonywanie codziennych czynności jest bardzo utrudnione, a czasem nawet niemożliwe. Najczęstszym objawem długiego covidu wciąż jest ogromne zmęczenie (doświadcza go ok. 51 proc.), potem jest utrzymująca się utrata węchu (37 proc.), duszność (36 proc.) i trudności z koncentracją (28 proc.).

An estimated 1.3 million people living in private households in the UK (2.0% of the population) were experiencing self-reported long COVID as of 6 December 2021 https://t.co/wJ5cQ3EuMEpic.twitter.com/H3sK4iq6i0 — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) January 6, 2022