Zarobki wielu key workers poniżej płacy minimalnej. Aż 1,3 mln pracowników kluczowych ledwo wiąże koniec z końcem

Związki zawodowe twierdzą, że to "parodia, iż miliony z bohaterów brytyjskich walczących z Covid-19 mają kłopot z przeżyciem" ze względów finansowych.

Z najnowszych statystyk wynika, że wśród 5 mln pracowników na Wyspach, którzy zarabiają mniej niż wynosi Real Living Wage, znajduje się także 1,3 mln key workers ryzykujących bezpieczeństwo swoje i bliskich w czasie pandemii.

Wśród 5 mln osób aż 1,3 mln pracowników kluczowych – key workers – zarabia mniej niż wynosi Real Living Wage – pokazują najnowsze statystyki. Wynika z nich, że część z tych, którzy obecnie ryzykują swoje zdrowie i życie ledwo wiąże koniec z końcem.

Przeczytaj też: Pracujecie w fabryce? Otrzymaliście dodatek do pensji? [list do redakcji]

Zarobki key workers

Okazuje się, że sektory, w których key workers zarabiają najmniej to: hurt, sprzedaż, naprawa samochodów, a także służba zdrowia oraz opieka socjalna. Wśród tych pracowników, których zarobki wynoszą mniej niż Real Living Wage, znajduje się 18 proc. osób czarnoskórych, Azjatów oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych w porównaniu do 15 proc. pracowników białych – wynika z badań przeprowadzonych przez Living Wage Foundation i New Economics Foundation.

Źle było już przed kryzysem

Jak powiedziała dyrektor Living Wage Foundation, Katherine Chapman:

- Nawet przed kryzysem miliony osób znajdowały się w ciężkiej sytuacji i z trudem wiązały koniec z końcem. Wielu z nich pracuje w zawodach, które teraz uważane są za kluczowe dla naszej gospodarki oraz funkcjonowania społeczeństwa, jak pracownicy domów opieki i supermarketów.

Związki zawodowe twierdzą, że to „parodia, iż miliony z bohaterów brytyjskich walczących z Covid-19 ma kłopot z przeżyciem otrzymując zarobki poniżej Living Wage".

Co to jest Real Living Wage?

Przypomnijmy, że stawka Real Living Wage ustalana jest dla całego kraju przez ośrodek Centre for Research in Social Policy (działający przy Uniwersytecie Loughborough), a dla Londynu – przez Greater London Authority (GLA). W czasie ustanawiania kolejnych stawek Living Wage brane są pod uwagę koszty podstawowych potrzeb w danym mieście/regionie, w tym m.in. koszty mieszkania, zdrowego odżywiania i opłat za media.