ZOBACZ niezwykle wzruszający film o Polakach w Nottingham [wideo]

Z okazji 70-lecia powstania polskiej wspólnoty w Nottingham z inicjatywy Polskiej Sobotniej Szkoły im. Św. Jana Kantego w Nottingham zrealizowaną niezwykłą produkcję. "My Polacy w Nottingham" (angielski tytuł: "We Polish People in Nottingham") to film, który warto obejrzeć.

Wzruszający film opowiada o pokoleniu Polaków, którzy aby przetrwać II Wojnę Światową musieli uciekać ze swojej ojczyzny. Jest on dość długi, trwa około pół godziny, ale naprawdę warto go obejrzeć. To produkcja na absolutnie najwyższym poziomie, świetnie zrealizowana, ze znakomitą muzykę. A do tego jest po prostu warto go obejrzeć, bo porusza do głębi każdego Polaka, który wemigrował ze swojej ojczyzny.

Zobaczcie sami, w całości jest dostępny na YouTubie:

"Obraz powstał w związku z 70. rocznicą założenia Polskiej Wspólnoty w Nottingham i przedstawia historię osiedlenia Polonii w regionie, jej kształtowanie i rozwój. Ukazana jest też historia utworzenia parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej" - - czytamy na stronach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze.

Brytyjska ziemia obiecana dla Polaków - reportaż z Corby w Northamptonshire

"Film zawiera bardzo ciekawe i wzruszające wywiady z Polakami, którzy jako pierwsi zamieszkali w Nottingham. Obrazuje też życie dzisiejszej Polonii i jej zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji, języka i kultury polskiej".

Szkoła w Londynie przeprasza za rozdanie uczniom broszury sugerującej, że Polacy kradną Brytyjczykom miejsca pracy i wykorzystują darmową opiekę zdrowotną