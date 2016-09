Zobacz nieprawdopodobną przeminę człowieka w wilka!

Włoski artysta przy pomocy iluzji zamienia ludzi w zwierzęta. Oglądając jego prace, na pierwszy rzut oka nie sposób domyślić się, co tak naprawdę widzimy.

Johannes Stoetter to Włoch, który na co dzień maluje ludzkie ciała i zajmuje się dosyć oryginalną sztuką – przeobraża ludzi w zwierzęta. Ciekawy pomysł zrodził się w jego głowie dosyć przypadkowo, kiedy ktoś zapytał go, czy próbował stworzyć kiedyś iluzję wilka. Pomysł był na tyle ciekawy, że postanowił go zrealizować.

Wilk w ludzkiej skórze

W 2012 roku artysta zdobył tytuł World Bodypainting Champion, jednak przed największym artystycznym wyzwaniem staną dużo później. Miał stworzyć z ludzkich ciał iluzji wilka. Na początku zajął się szkicami, które wykonał dosyć szybko, ale już znalezienie odpowiedniej pozycji dla modelek trwało wiele godzin. Jednym z ogromnych wyzwań było też odwzorowanie sierści na ludzkim ciele.

