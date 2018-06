Zobacz, jak 2 czerwca meteoryt pędzący 30 tys. mil na godzinę eksplodował tuż przed uderzeniem w Ziemię

Jedna z kamer CCTV zarejestrowała eksplozję tuż przed uderzeniem w Ziemię pędzącego z prędkością 30 tysięcy mil na godzinę meteorytu. Do zdarzenia doszło 2 czerwca na terenie Afryki Południowej.

Eksplozję tuż przed uderzeniem w Ziemię pędzącego z prędkością 30 tysięcy mil na godzinę meteorytu zarejestrowało dwóch farmerów w Afryce Południowej. Na nagraniu z kamery CCTV możemy zobaczyć, jak świecąca kula w miarę zbliżania się do Ziemi staje się coraz jaśniejsza i przy zderzeniu rozświetla niebo.

Farmer Barend Swanepoel opublikował nagranie, na którym meteoryt uderza w Ziemię niedaleko granicy z Botswaną o godzinie 18.40 miejscowego czasu w sobotę 2 czerwca. Eksperci, którzy obserwowali meteoryt, twierdzą, że spalił się on w naszej atmosferze, mimo że na nagraniu wygląda tak, jakby eksplodował przy zderzeniu z Ziemią.

Przemieszczając się z zawrotną prędkością, która była 37 razy szybsza niż prędkość dźwięku, meteoryt spalił się zaledwie dwie sekundy przez zderzeniem z Ziemią. Farmer Barend Swanepoel wypił akurat kawę na farmie swojego sąsiada między Ottosdal i Hartbeesfontein i wracał samochodem do domu, gdy zobaczył olbrzymią kulę ognia na niebie.

„Miałem szczęście zobaczyć to w kolorze, a nie tak, jak zarejestrowały to kamery. To była kula ognia, która spadała z czerwoną wstęgą za sobą i myślałem, że spali las, w który uderzy” - powiedział mężczyzna, który nie zobaczył momentu eksplozji meteorytu, gdyż widok zasłoniły mu drzewa na horyzoncie.

Po tym zdarzeniu farmer sprawdził nagranie z kamery CCTV i umieścił je w internecie. Nie był on jedynym, któremu było dane obserwować to niezwykłe zjawisko. Mieszkańcy okolicy także twierdzą, że widok był spektakularny.

