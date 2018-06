ZOBACZ ile brytyjscy rodzice wydają na dzieci w ciągu wakacji!

To, że posiadanie dzieci wiąże się z wydawaniem na nich pieniędzy jest faktem naukowym i niepodważalnym. Jednak czy zastanawialiście się ile dokładnie wydajecie pieniędzy na rozrywkę i zabawę dla swojej pociechy? My mamy odpowiedź.

Rodzice w Wielkiej Brytanii muszą wydać 2 600 funtów rocznie tylko po to, żeby zapewnić swojemu dziecku odpowiednią rozrywkę, pokazują niedawne badania przeprowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii. Przeciętna brytyjska rodzina musi rocznie zapłacić 400 funtów za wycieczki do centrum zabaw oraz ponad 600 funtów na posiłki. W badaniu pokazującym ile brytyjscy rodzice wydają pieniędzy na rozrywkę dla swoich dzieci brało udział 2 000 osób.

Oprócz konkretnych kwot, które wydają brytyjscy rodzice na zapewnienie odpowiedniej rozrywki dla swoich dzieci badania pokazały, że podczas wakacyjnych miesięcy rodzice w Wielkiej Brytanii wydają średnio 127 funtów tygodniowo na swoje dzieci. Dorośli wydają także średnio 37 funtów tygodniowo na telewizję oraz filmy, a także 35 funtów na zabawki, książki czy magazyny.

Badania pokazały także, że ponad jedna trzecia rodziców uważa, że ich dzieci będą się nudzić podczas zbliżających się wakacji. Co ciekawe, rodzice mający mniej pieniędzy w swoim budżecie wydają więcej pieniędzy na zapewnienie odpowiedniej rozrywki swoim dzieciom.

Aż sześciu na dziesięciu rodziców twierdzi natomiast, że są szczęśliwi wtedy, gdy ich dzieci są szczęśliwe. 13 proc. twierdzi zaś, że wydają zbyt dużo na zadowalanie swoich pociech. Jakie są najczęstsze rozrywki zapewniane przez brytyjskich rodziców? Według badań na pierwszym miejscu jest dzień w parku rozrywki, a następnie... telewizja i filmy oraz wycieczka do zoo.

Badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców pokazują jak bardzo zmienia się podejście rodziców w Wielkiej Brytanii do zadowalania swoich pociech. Socjolodzy zwracają uwagę również na to ile rodzice na Wyspach potrafią wydać w ten sposób na dobra luksusowe. Według nich najczęściej wybieraną formą rozrywki są gadżety, jedzenie w restauracjach oraz telewizja. Ponad to wymienione dobra rodzice kupują bardziej nieświadomie, ponieważ nie uwzględniają ich zazwyczaj w swoich budżetach.