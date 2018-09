Zmiana czasu 2018 na ZIMOWY - kiedy przestawiamy zegarki?

Fot: Pixabay

25 października 2018 roku nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy - w UK zegarki przestawimy o godzinie 1:00 czasu uniwersalnego UTC na 2:00. Tej nocy pośpimy co prawda dłużej, ale do kolejnej zmiany czasu dni będą "krótsze".

Warto pamiętać, że to właśnie w Wielkiej Brytanii narodziła się idea "zmiany czasu". W 1907 roku Anglik William Willett opublikował broszurę "The Waste of Daylight", w której postawił tezę, że dzięki temu, iż w okresie letnim zegary były przestawiane o 80 minut, kraj oszczędziłby na oświetleniu nawet do 2.5 miliona funtów. Propozycja ta została wkrótce przyjęta. Ponad sto lat temu w 1916 roku, w czasie I Wojny Światowej brytyjski rząd uchwalił Summer Time Act, którego regulacje obowiązują do dziś.

Obecnie zmianę czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni stosuje się w krajach na całym świecie. Obowiązuje on niemal we wszystkich państwach europejskich, a także w większości krajów wysoko rozwiniętych, takich jak USA, Kanada, Meksyk, Australia czy Nowa Zelandia. Co ciekawe, wyjątkiem od tej reguły jest... Japonia.

Co ciekawe już wkrótce całe to zamieszanie ze zmianą czasu może odejść do lamusa. W lutym tego roku Parlament Europejski wydał rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zmiany przepisów w kwestii zmiany czasu. Komisja obecnie szczegółowo bada jakie są skutki zmiany czasu, ocenia jej zasadność i ewentualnie podjąć decyzję o rezygnacji z tego stuletniego przeżytku.

Zorganizowano również specjalne refenrendum, w którym obywatele państw unijnych wypowiedzili się na ten temat. Okazało się, że jesteśmy przeciwko majstrowaniu przez zegarkach. Szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker powiedział, że popiera pomysł porzucenia zmiany czasu na terenie Wspólnoty."Jeśli ludzie tego chcą, to zrobimy to" - powiedział Juncker w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF.

Co nam da porzucenie zmiany czasu?

Porzucenie zmiany czasu z letniego na zimowy będzie miało bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Według obowiązującego w okresie zimowym czasu, słońce zachodzi około godziny 15 i aż do godziny 4 nad ranem jest całkowicie ciemno. Jeśli przestaniemy przestawiać zegarki na czas zimowy, to dzień pozostanie dłuższy niż w przypadku czasu zimowego. Przede wszystkim pozwoli to nam oszczędzić na energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia domów, ale także ulic i placów. Brak zmiany czas pozwoli także na oszczędności w fabrykach, które również będą mogły dłużej korzystać ze światła słonecznego.

Inną korzyścią odejścia od zmiany czasu jest brak problemów zdrowotnych. Choć obecnie zmieniamy czas tylko o godzinę i może wydawać się to niewiele, to w rzeczywistości dla naszych organizmów jest to spory wysiłek. Szczególnie uciążliwe jest to dla osób w podeszłym wieku, których organizmy są nieco słabsze.