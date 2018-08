Zły początek tygodnia dla brytyjskiej waluty. Kurs funta notuje kolejny spadek wobec euro i dolara

Początek nowego tygodnia nie jest dobry dla brytyjskiej waluty, która notuje kolejny spadek kursu względem dolara i euro. Wielu ekonomistów uważa, że w najbliższym czasie brytyjska waluta spadnie do najniższego poziomu w tym roku.

Kurs funta brytyjskiego względem euro jest obecnie najniższy od 11 miesięcy, co jest wynikiem wizji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy. Brytyjska waluta od dłuższego czasu jest w słabej kondycji i ma spore problemy, ponieważ z każdym dniem wzrasta obawa o tzw. twardy Brexit. Drastyczną reakcję funta na Brexit bez umowy widać już było w zeszłym tygodniu, w którym rząd ujawnił swoje plany na ewentualność braku umowy ws. wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

"Przygotowywanie kraju na scenariusz braku umowy wyjścia z Unii przestraszyło inwestorów, co wpłynęło na obniżenie kursu funta" - powiedział analityk, Piet Lammens.

Lammens powiedział też, że bez jakichkolwiek dobrych wiadomości dla funta na temat Brexitu, może on nadal tracić wobec dolara i euro. Obecnie za jednego funta należy zapłacić 1,105 euro oraz 1,2852 dolara. Pojawiły się także sugestie, że inwestorzy postanowili sprzedać swoje zapasy funta, co również jest wynikiem wizji Brexitu bez umowy i równocześnie bezpośrednio przyczyniło się to do obniżenia kursu sztelinga.

Wielu zagranicznych analityków rynków walutowych twierdzi jednak, że szansa na Brexit bez umowy jest niewielka, ponieważ brytyjscy politycy będą woleli osiągnąć jakikolwiek kompromis, chroniąc przy tym swoją walutę przed dalszym spadkiem kursu.

Jeśli analizy te okazałyby się prawdą, to można spodziewać się podwyższenia kursu brytyjskiej waluty. Jednak takie stanowisko zagranicznych analityków koliduje ze słowami wielu brytyjskich polityków, z premier Theresą May na czele, którzy wielokrotnie mówili, że "lepszy jest Brexit bez umowy niż z umową nieatrakcyjną dla Wielkiej Brytanii".

Obawy przed twardym Brexitem to jednak nie jedyna przyczyna niskiego kursu funta. Przyczyniają się również do tego dobre dane na temat gospodarki niemieckiej oraz dane o strefie euro, która w drugim kwartale tego roku odnotowała wzrost na poziomie 0,5 proc.