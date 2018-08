Złodziejka w drodze do sądu na swoją rozprawę ukradła torebki warte 250 funtów

29-letnia kobieta z Newcastle, będąca matką dwójki dzieci, w drodze do sądu na swoją rozprawę ukradła w sklepie torebki warte 250 funtów. W trakcie rozprawy tłumaczyła się brakiem dwumiesięcznego dochodu w wyniku zbyt długiego czekania na Universal Credit.

29-letnia Kayleigh Cherry z Newcastle, która jest matką dwójki dzieci, jest tak uzależniona od kradzieży, że nawet w drodze na swoją rozprawę sądową ukradła ze sklepu torebki na łączną sumę 250 funtów. Młoda matka kradła luksusowe produkty w TK Maxx.

Funt nadal notuje spadek. Ekonomiści twierdzą, że że im bliżej daty Brexitu, tym kurs funta będzie się obniżał

W czasie swojej pierwszej kradzieży 16 kwietnia kobieta ukradła torebki o wartości 1,500 funtów. Druga kradzież miała miejsce 24 kwietnia. Jak powiedziała sędzia Kate Meek z North Tyneside Magistrates Court: "Wygląda na to, że oskarżona kolejnej kradzieży dokonała w drodze do sądu".

Broniąca 29-latki Alanna Wesencraft twierdzi jednak, że Cherry, która jest samotną matką, ma kłopoty finansowe od czasu, gdy musiała aplikować o Universal Credit i odcięto ją od dotychczasowej pomocy. "Wnioskowanie to trwa sześć tygodni, przez co przez dwa miesiące nie miała żadnego dochodu" - powiedziała Wesencraft w obronie samotnej matki i dodała: "Torebki znajdowały się blisko wejścia do TK Maxx, a ona weszła, wzięła je i wyszła".

Sąd kolejną rozprawę wyznaczył na 21 sierpnia.

PAMIĘTAJ: Brytyjski bank musi zwrócić Ci pieniądze za niesłusznie naliczone opłaty - nawet po powrocie do Polski