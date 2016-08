Zła wiadomość dla Polaków na Wyspach. Funt najtańszy od wielu miesięcy

Rynki finansowe bardzo szybko zareagowały na informacje o zakończeniu negocjacji dotyczących zmiany formuły członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Co ciekawe, wyznaczenie terminu referendum i kilka głosów istotnych postaci życia politycznego o poparciu dla Brexitu nie wpłynęły korzystnie na brytyjską walutę.



Funt jest obecnie najtańszy od maja ubiegłego roku. Informacja ta nie ucieszy z pewnością Polaków pracujących na Wyspach. Dziś za jednego funta trzeba zapłacić 5 złotych i 57 groszy. Niestety prognoza na najbliższy czas również nie jest optymistyczna dla naszych rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Funt może jeszcze stracić na wartości. Powrót do kwoty powyżej 6 złotych, jaką obserwowaliśmy pod koniec listopada nie jest zbyt szybko spodziewany. To nienajlepsza wiadomość także dla polskich eksporterów.

Według ekspertów sytuacji nie poprawiają wypowiedzi, takie jak ta Borisa Johnsona. Burmistrz Londynu otwarcie przyłączył się do kampanii na rzecz Brexitu. Wprawdzie wielu obserwatorów w jego decyzji widzi więcej zabiegania o swój własny polityczny interes niż troski o sprawy państwa; nie mniej jednak każda opinia tak znaczącej postaci znajduje swoje odzwierciedlenie w reakcji rynku finansowego. Im większe będzie prawdopodobieństwo opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, tym słabszy może stawać się funt.

Funt najsłabszy od pięciu lat. Czym nam to grozi?