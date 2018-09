Zirytowana Theresa May: „Obecna dyskusja powinna toczyć się na temat przyszłości kraju a nie mojej” [wideo]

W wywiadzie dla BBC Theresa May powiedziała przed kamerą, że irytują ją spekulacje na temat jej stanowiska premiera i dodała, że dyskusje powinny toczyć się na temat przyszłości kraju, a nie jej własnej.

Gdy Brexit zbliża się wielkimi krokami, a nad krajem nadal wisi widmo braku umowy z UE dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, Theresa May zdecydowała się na wywiad dla BBC, w którym wyraziła swoją irytację w związku z obecną sytuacją w jej partii.

Premier zdecydowała się na wywiad zaledwie parę dni po tym, jak część niezadowolonych członków Partii Konserwatywnej w ramach sprzeciwu wobec jej planu dotyczącego Brexitu spotkała się, aby przedyskutować, w jaki sposób powinni zmusić Theresę May do ustąpienia ze stanowiska.

Premier skrytykowała także Borisa Johnsona i oświadczyła, że jego opis jej strategii dotyczącej Brexitu był „całkowicie niestosowny”, gdy porównał ją do wkładania na Wielką Brytanię „pasa samobójcy”. Około 50 zwolenników Brexitu z Partii Konserwatywnej należących do European Research Group (ERG) spotkało się w czwartek, aby porozmawiać na temat tego, w jaki sposób usunąć Theresę May ze stanowiska.

Sama premier w programie BBC „Panorama” powiedziała: „Jestem trochę zirytowana, jednak ta debata nie dotyczy mojej przyszłości. Debata ta dotyczy przyszłości ludzi w Wielkiej Brytanii oraz przyszłości tego kraju. Na tym się skupiam i na tym wszyscy powinniśmy być skupieni”.

Theresa May dodała także, że określenie jej jako „cholernie trudnej kobiety” przez byłego kanclerza Kena Clarke’a nadal jest w mocy. Według niej „istnieje różnica między tymi, którzy uważają, że możesz być cholernie trudna publicznie, oraz tymi, którzy sądzą, że tak naprawdę czekasz na właściwy moment i robisz się cholernie trudna, gdy ten moment nadchodzi – i kiedy nabiera on znaczenia”.

Przypomnijmy, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską 29 marca 2019 roku, a rządowy plan dotyczący Brexitu uzgodniony w Chequers w lipcu nadal wywołuje falę krytyki ze strony tej części konserwatystów, którzy są za radykalnym odcięciem się od Wspólnoty.