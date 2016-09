20-letni muzułmanin zgwałcił 10-letniego chłopca, a ze swojego obrzydliwego występku tłumaczył się tym, że w jego grupie etnicznej nie jest to przestępstwo.

20-letni muzułmanin Mufiz Rahaman, który zgwałcił 10-letniego chłopca, tłumaczył się, że w jego kulturze jest to normalne. Mężczyzna powiedział też, że nie uważa gwałtu za moralnie zły.

20-latek i jego 10-letnia ofiara są muzułmanami z grupy etniczej Rohingja, która pochodzi z terenów Bangladeszu. Obaj wyemigrowali do Australii, żeby uniknąć prześladowań religijnych.

W czasie rozprawy sądowej 20-letni pedofil zeznał, że upatrzył sobie ofiarę gdy mieszkał wraz z innymi uchodźcami w ośrodku dla nich przeznaczonym w miejscowości Lekambe, na przedmieściach Sydney w Australii.

Rahaman najpierw zakradł się do sypialni chłopca, którą dzielił on ze swoim ojcem i zabrał stamtąd bieliznę ofiary. Następnego dnia zgwałcił chłopca, podczas gdy jego ojciec przebywał w drugim pokoju przygotowując jedzenie.

Ojciec chłopca usłyszał jak Rahaman mówił do niego: „zapłacę ci za to”. Chłopak odpowiedział: „mój tata mnie za to pobije”.

Wtedy wbiegł do pokoju i zobaczył Mufiza Rahamana leżącego na chłopcu z opuszczonymi do kolan spodniami.

Pedofil zaprzeczył oskarżeniom o gwałt, ale chłopiec sam przyznał, że został zgwałcony. 2 dni później Rahaman został aresztowany przez australijską policję, która została zawiadomiona przez innego członka rodziny chłopaka.

Przeprowadzony test DNA jednoznacznie wskazał, że Rahaman zgwałcił 10-latka. Sąd skazał pedofila na 5 lat więzienia.



Rohingja jest muzułmańską grupą etniczną, która obecnie zamieszkuje tereny Birmy. Władze tego kraju nie uznają ich za grupę etniczną tylko za emigrantów z Bangladeszu, dlatego też nie posiadają oni żadnych dokumentów i praw. Rohingja są uznawani przez ONZ za najbardziej prześladowaną grupę etniczną na świecie.