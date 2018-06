Zatrudnieni w Wielkiej Brytanii zapłacą więcej w ramach income tax!

Brytyjski rząd szykuje się do zmian dotyczących podatku dochodowego - jak donosi "The Daily Mail" mają one dotknąć one aż 500 tysięcy osób pracujących na Wyspach. Sprawdź czy i Ty nie zapłacisz więcej fiskusowi!

Wygląda na to, że możemy szykować się na pierwszą "podwyżkę" income tax od 2011 roku - brytyjskie Ministerstwo Skarbu chce, aby najwyższa stawka podatku dochodowego w wysokości 45 procent była płacona przez większą liczbę osób i obejmowała wyższą kwotę. Obecnie stawka ta obejmuje 393 tys. podatników, którzy zarabiają więcej, niż 150 tysięcy funtów rocznie. "Nasz system podatkowy zakłada, że najlepiej zarabiający jeden procent populacji kraju płaci prawie 28% całości podatku dochodowego" - komentował przedstawiciel brytyjskiej skarbówki na łamach "The Daily Telegraph".

Ale w jaki sposób rząd chce przerzucić dodatkową daniną na około pół miliona podatników? Według ekspertyz specjalistów próg "additional rate tax" miałoby pozostać bez zmian, ale jego stawka miałaby wzrosnąć. Nowe regulacje miałoby wchodzić w życie systematycznie w przeciągu kolejnych pięciu lat i niejako z "automatu" objąłby większą ilość osób.

Dlaczego rząd decyduje się na zmianę stawki podatku, a nie progu? Według prognoz firmy Saffery Champness w rzeczony okresie liczba milionerów na Wyspach się tylko zwiększy (o wspomniane 500 tysięcy), więc niejako automatycznie pojawi się więcej podatników o zasobniejszych kieszeniach. Nie trzeba więc zmniejsza progu, żeby więcej osób się "załapało".

Dodajmy, że liczba osób zarabiający od 140 tys. funtów rocznie do 177 tys. funtów rocznie systematycznie rośnie i to właśnie ta grupa miałaby zostać mocniej uderzona przez brytyjskiego fiskusa. Partia Konserwatywna nakładająca większe obciążenia fiskalne na najbogatszych - jak widać jest to możliwe! "Zmiany, o których można przeczytać w brytyjskiej prasie dotkną jedynie najbogatyszych" - komentuje Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax. "I sądząc po tempie ich wprowadzania dla osób dobrze sytuawanych mogą okazać się całkowicie nieodczuwalne. Trudno jednak powiedzieć coś konkretnego na ten temat, bo rząd nie razie nie przedstawił żadnej, konkretnej propozycji.

Co ciekawe niewyjaśniono z jakich konkretnie przyczyn wspomniane wyżej zmiany miałyby wejść w życie. Można jedynie domniemywać, że przyczyną jest kiepska kondycja finansowa NHS oraz zobowiązania wobec Unii Brytyjskiej w świetle Brexitu.